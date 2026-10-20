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Slovenija

'Žal nimamo Chucka Norrisa ali Stevena Segala, da bi reševala državljane'

Ljubljana, 20. 10. 2026 20.09 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Barbara Bašić
Nasilni protesti v Franciji

Kako zapleteno je reševati ljudi z ogroženih območji, med katera sodijo tudi območja z nasilnimi protesti, dobro ve nekdanji prvi mož konzularne službe Andrej Šter. Pred prihajajočimi počitnicami opozarja, naj se dopustniki dobro informirajo o razmerah v državi, v katero potujejo, in naj ne silijo na nevarna območja.

Kako hitro se lahko počitnice sprevržejo v nočno moro, se je pokazalo tudi ob začetku vojne na Bližnjem vzhodu. Takrat je na kriznem območju, predvsem v Dubaju, obtičalo veliko Slovencev. 

Vojna območja, naravne nesreče, tudi nasilne demostracije, vse to so kraji kamor nekdanji vodja konzularne službe Andrej Šter odsvetuje potovanja. "Pomembno je, da ne izzivamo, da ne gremo selfija delati tam, kjer se točno ve, da lahko pride do kakšnih neljubih dogodkov. Razen, če gremo s tem namenom, takrat pa ni smiselno pričakovati, da bo prišla ena dobra vila in s čarobno paličko preprečila, da se komu kaj zgodi."

Če se znajdemo v težavah, se moramo zavedati, dodaja Šter, da mora diplomatsko predstavništvo spoštovati lokalno zakonodajo države v kateri smo obtičali. "Žal ali pa k sreči nimamo zaposlenega Chucka Norrisa ali pa Stevena Segala, ki bi z nogo odprl vrata zapora in tistega zapornika potegnil k sebi in bi odšla domov. Take akcije so izven dometa resne službe in resne države."

Pred vrati so prihajajoče krompireve počitnice, ko številni odidejo na potovanja po evropskih prestolnicah. Pa so razmere v državi za naključne mimoidoče pomembne za odhod na pot?

Letos marca je država z evakuacijskimi leti reševala slovence iz Dubaja. Šter dodaja, da takšne akcije terjajo velike stroške in napore konzularne službe, da se ljudje vrnejo domov. "Reševalni ali evakuacijski let je vezan na to, da dobiš prevoznika, ki ga Slovenci mimogrede nimamo. Da tisti prevoznik dobi dovoljenje za prilet in za odlet in da ljudje vedo, kje naj se zberejo."

Tarča pa lahko kaj hitro postanemo, če se znajdemo v središču protestov, kot smo ji spremljali v Parizu. Tam je že od njihovega začetka, sicer na umetniški rezidenci fotograf Nik Erik Neubauer. "Potem si ti, ker hočeš biti blizu dogajanja, ujet med policijo in med protestniki v prvih vrstah, ki mečejo granitne kocke, oni nazaj odgovarjajo z solzilcem. Ko to leti po zraku, se tega bojiš."

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Maček
20. 10. 2026 21.18
Lepo bodite doma, pa radi se imejte...
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
20. 10. 2026 21.28
Eh. Gremo raje malo na luft pozdravit naše veljake in jim najprej vljudno povedat da tak ne bo šlo.
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0 0
Nace Štremljasti
20. 10. 2026 21.11
lepo naj gredo med krompirjevimi počitnicami v francijo,tam se bo dogajalo,ne bo tako monotono,kar lepo v petek na pot,imate pa rezervi še italijo
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+1
1 0
Kameleon Kiddo
20. 10. 2026 21.29
Ne skrbi. V roku 3 tednov boš videl pa se čudil kje boš...
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0 0
bohinj je zakon
20. 10. 2026 20.47
Segal čaka vaše vabilo. Poiščite telefon.
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel77
20. 10. 2026 20.36
Lepo je napisal fotograf Nik Erik Neubauer. "Potem si ti, ker hočeš biti blizu dogajanja, ujet med policijo in med protestniki v prvih vrstah, ki mečejo granitne kocke... V tujini je to nasilje protestnikov, pri nas pa policijsko nasilje...
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+4
4 0
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