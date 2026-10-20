'Žal nimamo Chucka Norrisa ali Stevena Segala, da bi reševala državljane'

Kako hitro se lahko počitnice sprevržejo v nočno moro, se je pokazalo tudi ob začetku vojne na Bližnjem vzhodu. Takrat je na kriznem območju, predvsem v Dubaju, obtičalo veliko Slovencev.

Vojna območja, naravne nesreče, tudi nasilne demostracije, vse to so kraji kamor nekdanji vodja konzularne službe Andrej Šter odsvetuje potovanja. "Pomembno je, da ne izzivamo, da ne gremo selfija delati tam, kjer se točno ve, da lahko pride do kakšnih neljubih dogodkov. Razen, če gremo s tem namenom, takrat pa ni smiselno pričakovati, da bo prišla ena dobra vila in s čarobno paličko preprečila, da se komu kaj zgodi."

Če se znajdemo v težavah, se moramo zavedati, dodaja Šter, da mora diplomatsko predstavništvo spoštovati lokalno zakonodajo države v kateri smo obtičali. "Žal ali pa k sreči nimamo zaposlenega Chucka Norrisa ali pa Stevena Segala, ki bi z nogo odprl vrata zapora in tistega zapornika potegnil k sebi in bi odšla domov. Take akcije so izven dometa resne službe in resne države."

Pred vrati so prihajajoče krompireve počitnice, ko številni odidejo na potovanja po evropskih prestolnicah. Pa so razmere v državi za naključne mimoidoče pomembne za odhod na pot?

Letos marca je država z evakuacijskimi leti reševala slovence iz Dubaja. Šter dodaja, da takšne akcije terjajo velike stroške in napore konzularne službe, da se ljudje vrnejo domov. "Reševalni ali evakuacijski let je vezan na to, da dobiš prevoznika, ki ga Slovenci mimogrede nimamo. Da tisti prevoznik dobi dovoljenje za prilet in za odlet in da ljudje vedo, kje naj se zberejo."

Tarča pa lahko kaj hitro postanemo, če se znajdemo v središču protestov, kot smo ji spremljali v Parizu. Tam je že od njihovega začetka, sicer na umetniški rezidenci fotograf Nik Erik Neubauer. "Potem si ti, ker hočeš biti blizu dogajanja, ujet med policijo in med protestniki v prvih vrstah, ki mečejo granitne kocke, oni nazaj odgovarjajo z solzilcem. Ko to leti po zraku, se tega bojiš."