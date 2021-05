'Žal smo ujetniki manjšinske koalicije'

"Njim se gladko fučka za starše, ki nam to pišejo", je bil oster prvi med poslanci Nove Slovenije Jožef Horvat do koalicijskega četvorčka KUL, ki je z neizglasovanjem dnevnega reda v parlamentu zamaknil sprejem nekaterih zakonov. Na vprašanje, kaj je mislil s to izjavo, jeJožef Horvatdejal, da je "to logična izjava mojega globokega razočaranja. Pa ne le mojega, razočarani so državljanke in državljani, ki so čakali na sprejetje zakonov. Do današnjega dne bi bili tako nekateri dobri zakoni že sprejeti. Trdim, da bodo sprejeti, a z zamikom."

Matjaž Han jena to odgovoril:"Opravičujem se tem staršem, to je edini zakon, za katerega nam je res žal in pa za kazenski zakonik, ki ga nismo sprejeli. A žal smo ujetniki te koalicije, ki ima v državi manjšinsko koalicijo in mi kot prava opozicija nimamo drugih možnosti, da tudi na takšen način pokažemo koaliciji, da nima večine za normalno vladanje in seveda je čas, da razmislimo o predčasnih volitvah." Kot je dodal, "je problem, ker ima opozicija, če štejemo DeSUS in SNS, več kot 47 glasov, ker pa nekateri v opoziciji držijo "štango" koaliciji, smo v pat poziciji. In da to prerežemo, so edini pravi način predčasne volitve."