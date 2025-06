Zala in Branko Đurić: Komedija, rakija in generacijski trk v dnevni sobi

Če ste kdaj poskušali prevesti "propuh" tujcu – potem veste, da Balkan ni samo kraj, temveč stanje duha. Prav to izhodišče je srce nove gledališke komedije We will, we will rakija, ki živi na odrskih deskah Lude Kuće v Zagrebu. Premierna uprizoritev je bila 3. maja. Po prvih treh razprodanih predstavah pa nas v tej sezonin čakajo še 4 uprizoritve. 29.5. (RAZPRODANO), 4.6., 21.6. in 28.6.

Karte lahko kupite TUKAJ. Besedilo je napisala Zala Djuric, režijo pa podpisuje njen oče – igralec, režiser glasbenik Branko Đurić Đuro. Skupaj z igralko Nancy Abdel Sakhi na odru ustvarjajo družinsko zgodbo, polno (ne)razumevanja, kulturnih trkov, angleškega jezika z balkanskim naglasom in – seveda – rakije. Imeli smo to srečo, da smo Zalo ujeli v trenutku po premieri in izvedeli nekoliko več o predstavi, motivih in tudi o rakiji.

icon-expand FOTO: Mark Breznik

1. Zala, ti si avtorica te komedije – kako se je rodila ideja za We will, we will rakija? Je bil ključen kakšen poseben moment? Obožujem balkansko kulturo in naš način življenja. Kako smešni in duhoviti znajo bit balkanci, pa sem spoznala šele, ko sem živela daleč od doma. Natančneje, ko sem si prvič prizadevala prevesti besedo propuh, merak, prebranac ali kakšno balkansko šalo. Balkan smo postali moja muza. Imam ta privilegij, da imam nano, s katero se odlično razumeva, ki še vedno živi v Sarajevu. Ona je moj stik s tistim pravim balkanom iz drugačnih časov in moj velik navdih. Hkrati pa sem na lastni koži izkusila življenje na zahodu. Posel me je meddrugim 2 leti nazaj pripeljal v London in takrat se je rodila ideja, da bi Balkan predstavila skozi oči britanca, britansko kulturo pa s perspektive balkanca.

2. Kako je bilo pisati komedijo, v kateri nastopa oz. jo režira tudi tvoj oče? Je že vnaprej vedel, da bo v vse skupaj vpleten ali si ga presenetila?

Ko sem se vrnila iz Londona, sem v glavi razvila osnovno idejo. - Stari roker z balkana, skupaj s svojo deloholično hčerko živi v starem londonskem stanovanju. On ji konstantno teži, kdaj bo dobil zeta, da z njim pije rakijo. Ona pa njemu, naj kdaj prestopi prag stanovanja in si najde družbo. Vsak ima svojo skrivnost, ki pa ne ostaneta dolgo skriti, temveč se zapleteta v komedijo zmešnjav. - Predstavila sem mu to idejo in ga vprašala, če bi z mano nastopil v predstavi. Blago je privolil. Napisala sem tekst. In ko ga je prebral. Je konkretno privolil.

3. Predstava se verjetno spogleduje s kulturo Balkana s tem povezano kraljico – rakijo. Kaj v resnici želi povedati pod plastjo smeha?

Moj oči me je naučil, da je komedija vedno stranski učinek dobre situacije. Kdo bi si morda mislil, da je komedija nizati šale. Ne. To je pogovor za šankom. Za komedijo pa je nujno potreben zaplet, dodobro dodelani liki, njihove zgodbe, njihovi cilji in ovire, notranji boji ter odnosi. Naša predstava je v bistvu drama, ki jo privedemo do takšnih življenskih absurdov, da je težko ostati resen. Smeh je blagoslov in meditacija. Še kako potreben v današnem svetu. Podariti nekomu smeh je divno darilo. Zato sem ganjena vsak večer, ko tekom predstave spoznam, da mi je uspelo nasmejati na stotine ljudi in jim vsaj za uro in pol odvrniti pozornost od njihovih težav in krutega sveta v katerem živimo.

4. Koliko Zale in koliko Branka je v likih, ki jih uprizarjata?

Mila je bolj cinična in prizemljena od mene. Jaz sem večji dobrovoljček in divjak. Lik Fahro pa je bil inspiriran z enim delom očija, ki nas obišče, ko Branko Đurić pride domov po dolgih turnejah. Oči je sicer v 99% časa poln energije, kot bi imel 20 let, radoveden pa, kot bi jih imel 5. Zato ga s Fahrom, v privat življenju, lahko zbližajo le pregarani dnevi in neprespane noči. Združuje pa ju neverjeten smisel za humor.

5. Kako je bilo pisati dialoge, kjer se trčita dve generaciji, dva jezika in dve popolnoma različni realnosti – a vse znotraj ene dnevne sobe?

Pisati dialoge mi je bilo v veliko veselje in zabavo. Medgenarcijske in mednarodnostne razlike so bila rodovitna tla za naše dialoge.

6. Kako se dopolnjujeta kot ustvarjalni tandem? Kdo ima glavno besedo na vajah – Zala kot avtorica ali Branko režiser?

Noben nima glavne besede. Ma pa vsak besedo. Zelo mi je bilo lepo, ko sem spoznala, da je v prostoru kreiranja predstave moje mnenje tudi slišano, čeprav sem šele na začetku svoje karjere. Naredili smo si lepo ustvarijalno okolje in varno atmosfero, kjer so bile vse ideje dobrodošle. Poslušamo se in slišimo, z veliko ljubezni in spoštovanja. 7. Če bi We Will, We Will Rakija imela slogan, ki bi se napisal na etiketo steklenice – kaj bi pisalo? Ljubezen ni rakija, da se jo špara za posebne priložnosti.

8. Katera je vajina najljubša rakija?