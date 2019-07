Da zbereš vse možne točke na programu mednarodna matura, ki odpira vrata na večino univerz po svetu, je izjemen uspeh, ki mu pritiče naziv diamantni maturant. In to so dosegli trije maturanti mariborske II. gimnazije, Zala, Maša in Vid. A ne le to, omenjena trojica je letos hkrati tudi edina v Sloveniji, ki je v mednarodni maturi dosegla ta uspeh.