SOS telefon po izjavi Zalarja: Gre za nov poskus utišanja žrtev

"Namesto da bi direktor psihiatrične klinike govoril o ukrepih in preiskavah nasilja, je odgovoril s svojo, skrajno neprimerno interpretacijo situacije na področju spolnih zlorab in nasilja," so besede Bojana Zalarja obsodili v Inštitutu 8. marec. Bojan Zalar je namreč na torkovi tiskovni konferenci spregovoril tudi o prijavah spolnih zlorab, v resničnost katerih pa je izrazil dvom. Da gre za ponoven poskus utišanja žrtev, pa so bili kritični v Društvu SOS telefon.

"Lahko me sprašujete kot sodnega izvedenca. 20 let nazaj je bilo prijavljenih 10 spolnih zlorab, devet jih je bilo resničnih. Danes pa od 10 ne vem, če je ena med njimi resnična. Ker je to del nečesa, del sistema." S temi besedami je na torkovi tiskovni konferenci direktor psihiatrične klinike v Ljubljani Bojan Zalar odgovoril na zastavljeno vprašanje: Ali pacientom, ki prijavijo nasilje, verjamete? Pred tem je dejal, da imajo morda nekateri prav, a da sam ne ve za noben tovrsten primer, ki bi se zgodil pri njih. Njegove besede o spolnih zlorabah so naletele oster odziv Inštituta 8. marec, pa tudi društva za zaščito žensk in otrok SOS telefon. V slednjem se sprašujejo, o kakšnem sistemu množičnega prijavljanja spolnih zlorab govori direktor Psihiatrične klinike Ljubljana? SOS telefon: Če bomo tiho, bo prevladala normalizacija nenormalnega

icon-expand Bojan Zalar FOTO: Bobo

"Realnost je, da živimo v sistemu, kjer se žrtvam po pravilu ne verjame, v katerem se nanje prelaga krivdo za preživeto nasilje, kjer se gre v dvomu včasih celo tako daleč, da sodnik sploh ne postavi izvedenca ali pa da ta naredi poročilo zgolj na osnovi predhodne dokumentacije, ne da bi enkrat samkrat srečal osebo, o kateri poda svoje mnenje," so opozorili v društvu, ki se vsakodnevno srečuje z žrtvami nasilja. Poudarjajo, da je realnost žal takšna, da sistem generira nove žrtve, tudi tako, da jih vsakič znova utiša. "Da lažejo, da so same krive." Pravijo, da se je nov primer poskusa utišanja domnevnih žrtev zgodil prav na tiskovni konferenci. "A to je bil tudi dan, ko sta dve žrtvi na glas spregovorili o tem, kaj se jima je zgodilo. Tudi zato, da se to ne bi zgodilo drugim. Odločeni, da bosta živeli polno življenje, ne glede na njuno grozljivo izkušnjo, kjer ju je sistem spregledal, poteptal, dodatno ponižal in razvrednotil. Ne bosta tiho. Ne bodo tiho. Ne bomo tiho," pravijo v Društvu SOS telefon. "Če bomo tiho, bo prevladala normalizacija nenormalnega. Do tega pa ne sme priti. Del nečesa – sistema – mora postati (pravočasno) prepoznavanje in ustrezna pomoč in kaznovanje storilcev in ne pometanje dejanskega stanja pod preprogo, saj s tem generiramo vsakovrstno nasilje," so jasni.

'Žrtvam je treba verjeti in njihova pričevanja primerno preučiti' Kritični so tudi v Inštitutu, kjer menijo, da direktor klinike z izjavo izkazuje "popolno pomanjkanje občutljivosti in razumevanja problematike spolnega nasilja in zlorab". "Izjava direktorja je skregana z dejanskim stanjem in sledi vzorcu, ki žrtvi ne verjame in ima za posledico to, da večina spolnega nasilja in posilstev ostane neprijavljena," opozarjajo. Ter ob tem, da raziskave kažejo, da je lažnih prijav spolnih zlorab in nasilja izredno malo, manj kot dva odstotka: "Na podlagi raziskav ugotovljeno dejstvo pa je tudi, da je na ravni EU prijavljenih manj kot 14 odstotkov vseh kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost."

Poudarjajo, da je treba žrtvam verjeti in njihova pričevanja primerno preučiti. Od inštitucij pa pričakujejo primeren odziv, preverjanje, neodvisne preiskave, ukrepanje. "Ne pa zanikanje, zamahovanja z roko, češ da gre za izmišljotine, posmeh." Stanje je pogosto ravno nasprotno Kritike se vrstijo tudi iz političnih vrst. V Levici so tako prepričani, da se zaradi Zalarjeve izjave poraja resen dvom v njihove trditve o strokovnosti svojega postopanja. "Kdor koli, ki misli, da imamo težave s porastom lažnih pričevanj zaradi nekakšne preobčutljivosti družbe, izkazuje popolno neprimernost za položaj direktorja zdravstvene ustanove – natanko tistega tipa institucije, od katere pričakujemo občutljivost in strokovnost, ko se bodo soočali s tovrstnimi situacijami," so jasni.

Opozarjajo tudi, da je stanje prepogosto ravno nasprotno. Ko na sodišču tudi jasni dokazi spolnega napada niso zadosten dokaz, žrtve pa tako soočene z neenakimi razmerji moči, družbeno stigmatizacijo in nerazumevanjem pristojnih institucij primerov spolnega nasilja ne prijavljajo. Po mnenju stranke izjava Bojana Zalarja priča o tem, kako globoko seže nerazumevanje te problematike. "Ob dejstvu, da govorimo o direktorju zdravstvene ustanove, sodnem izvedencu in celo o večkratnem potencialnem kandidatu za ministra v preteklih vladah, se v nečem z Zalarjem lahko strinjamo. Grozljiv odnos do pojavov spolnega nasilja je zagotovo 'del sistema'."

"Le polovica primerov spolnega napada se zaključi s sojenjem, vsaka četrta kazenska ovadba se konča brez obsodbe. Vsaka peta oseba je v otroštvu doživela vsaj eno obliko spolnega nasilja, vsaka sedma pa dve obliki ali več. Zgolj šest odstotkov jih je vložilo kazensko ovadbo." ~ Društvo SOS telefon

Le polovica teh primerov se je končala s sojenjem, poudarjajo tudi v SOS telefonu, vsaka četrta kazenska ovadba pa se konča brez obsodbe. Gre za podatke iz raziskave Ministrstva za pravosodje iz leta 2020, ki je pokazala tudi, da kar 15 odstotkov vprašanih meni, da so žrtve, in ne storilci, odgovorne za svoja dejanja in da kot žrtev stereotipno vidijo dekle, zlorabo pa pripisujejo izzivalnemu oblačenju ali obnašanju. "Spolno nasilje je kaznivo dejanje, ob katerem je izraženega največ dvoma v žrtev. Gre za težko dokazljiva dejanja, pri katerih so žrtve tekom sodnega postopka, kadar do njega sploh pride, popolnoma razčlovečene in znova viktimizirane znotraj sistema. Trpijo tudi njihovi bližnji," poudarjajo. Oglasila se je tudi pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki izjave direktorja psihiatrične klinike ocenjuje kot neumestne in škodljive. "So odkrito špekulativne in brez ustreznega premisleka, kakšen učinek in posledice imajo na žrtve trditve, da naj bi bilo kar devet od 10 prijav spolne zlorabe izmišljenih," je zapisala na družbenem omrežju. "V državi, kjer je spolno nasilje, daleč najpogosteje izvirajoče v intimno-partnerskih, družinskih ali skrbniških odnosih, izjemno pereč problem, nas take izjave vržejo več korakov nazaj v prizadevanjih za premik v družbeni mentaliteti ter k boljšemu razumevanju in zaščiti žrtev spolnega nasilja," je dodala.