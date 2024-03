Žalik se je znesel nad ženo in zapravil možnost pogojnega odpusta

Po skoraj 23 letih prebivanja na zaprtem oddelku, od tega skoraj 21 let v zaporu na Dobu, so ga novembra premestili na odprti oddelek mariborskega zapora v Rogozi.

55-letni Bojan Žalik je prvi zapornik v Sloveniji, ki je bil zaradi umora Janka Makoterja s Cvena pri Ljutomeru obsojen na tridesetletno zaporno kazen. Prvih devet let zapora je preživel v osami prvega bloka zapora na Dobu, kjer so najbolj nevarni obsojenci.

Ko je bil še na Dobu, je po nekem naključju navezal stik z nekdanjo simpatijo iz časov, ko je bil še svoboden. Začela se je komunikacija, čez čas je sledil obisk, nato sta se zaljubila in pozneje celo poročila. "Spremenil sem se, na boljše. V človeka, ki razume svoja dejanja in je kritičen do tega. Ali bo to sposobna sprejeti tudi širša družba, pa bom videl februarja, ko bodo odločali o moji prošnji za pogojni odpust, " je januarja v oddaji Svet povedal Žalik.

Psihično in fizično se je znesel nad ženo

Možnosti za pogojni odpust je imel veliko, a zdaj bo to bržkone padlo v vodo. Med nekajdnevnim prostim izhodom se je namreč psihično in fizično znesel nad ženo, zaradi česar je pristal v novem predkazenskem postopku, od odprtega oddelka v zaporu pa se je moral posloviti, saj zaradi kršitve pravil med prostim izhodom ne uživa več zavodskih ugodnosti in se je moral vrniti na zaprti oddelek zapora, poročata Večer in Slovenske novice.

Nasilje na Žalikovem domu v okolici Lendave je obravnavala policija, bili pa so obveščeni tudi v mariborskem zaporu. Ker naj bi med prostim izhodom storil kaznivo dejanje, so Žalika disciplinsko kaznovali, poroča Večer.

Najprej so ga iz odprtega oddelka v Rogozi premestili v zaprti oddelek zapora v Mariboru, sredi prejšnjega tedna pa so ga prepeljali na zaprti oddelek zapora na Dobu na Dolenjskem. Sum kaznivega dejanja nasilja v družini so potrdili tudi na soboški policijski upravi, Žaliku pa je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja.

Po končani policijski preiskavi bodo soboški policisti o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo, ki bo odločilo, ali so sporna ravnanja Žalika zrela za nov obtožni akt – tokrat zaradi nasilja v družini, še poroča Večer.