Zalilo več podvozov: 'Kljub opozorilom nekateri zapeljejo v vodo in tam obstanejo'

V včerajšnjih močnih nalivih je bila na udaru tudi prestolnica. Nekaj minut po 18. uri se je nad Ljubljano razvilo močno deževje, ki je povzročilo večje težave in številne intervencije gasilcev.

V večini primerov so morali gasilci posredovati zaradi vdora meteornih voda v objekte, predvsem v kleti, pojasnjujejo v Gasilski brigadi Ljubljana.

Zalilo je tudi več cestnih podvozov, iz katerih so na treh lokacijah reševali vozila in osebe v njih. Kljub opozorilom žal nekateri še vedno zapeljejo v globoko vodo in tam seveda tudi obstanejo, opozarjajo. Zaradi zalitega podvoza so bile delno zaprte Dunajska, Celovška in Drenikova cesta.

Vodotoki so tokrat ostali v svojih strugah in niso povzročali poplav. Okoli 21.30 se je stanje umirilo. V tem času so opravili 61 intervencij, večino zaradi deževja.