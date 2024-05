Zalite hiše v Šmarju pri Jelšah, udar strele zanetil požar v Destrniku

V četrtek zvečer so predvsem na severovzhodu države in ponekod drugje nastale močnejše lokalne nevihte z močnimi nalivi in vetrom. Najhuje je bilo na območju naselja Šmarje pri Jelšah, kjer so meteorne vode zalile okoli 30 objektov. Ponekod so bila poplavljena cestišča, škodo pa so povzročili tudi udari strel, poroča uprava za zaščito in reševanje.

OGLAS

Nevihte so nad Slovenijo nastajale v četrtek od 19. ure, na centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili 53 dogodkov, pri odpravljanju posledic neurja je po njihovih navedbah posredovalo 36 gasilskih enot, od teh šest poklicnih. Gasilci so v večini primerov črpali meteorne vode iz različnih objektov, iz zalitega podvoza potegnili osebno vozilo, poplavljena pa so bila tudi cestišča in podvozi. V Slovenskih goricah se je podrl drog telekomunikacij in zaprl cesto.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Največ dogodkov so zabeležili na območju naselja Šmarje pri Jelšah, kjer so meteorne vode zalile okoli 30 objektov. Udar strele je v naselju Ločki Vrh v občini Destrnik zanetil požar v stanovanjski hiši, v katerem je zgorelo okoli 80 kvadratnih metrov ostrešja. V Ložnici pri Celju je udar strele poškodoval hlev, v Loki pri Mengšu pa atrij stanovanjskega objekta, poročajo. Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zaradi pričakovanih močnih padavin sicer za severovzhod, severozahod in jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo. Že v četrtek zvečer so na omrežju X poročali o močnem nalivu na severozahodu države. Na Rudnem polju so tako od 19.00 do 19.30 izmerili 24 litrov dežja na kvadratni meter, pri čemer je glavnina padavin padla v približno 10 minutah.

Naliv na Rudnem polju FOTO: Arso vreme icon-expand