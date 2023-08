Brez vsega, v kar so vlagali, so ostali številni prebivalci Sneberij pri Ljubljani. Na ulicah ležijo kupi smeti, pohištva, materiala, tudi tal in sten, ki jih ljudje odnašajo iz poplavljenih hiš. Naselje 80 hiš je med petkovimi poplavami namreč popolnoma zalilo v petnajstih minutah. Ker območje velja za poplavno, povračila od zavarovalnic ne pričakujejo, upajo pa na občinsko pomoč.