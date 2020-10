Žaljiv tvit češkega kolega razburil tudi slovenske evropske poslance

Poslanci v pismu najprej spomnijo na posledice nacističnega nacionalizma iz prve polovice 20. stoletja, ki so leta 1938 najprej prizadele Čehe in Slovake - dva evropska naroda, ki nista imela podpore ostalih evropskih narodov v boju za neodvisnost in svobodo.

Danes je stanje, k sreči, drugačno, nadaljujejo poslanci. "Vsi smo del evropske družine. Zavzemamo se drug za drugega in pazimo drug na drugega. Za Slovence so Čehi prijatelji, ne sovražniki. Naša skupna srečanja ob pijačah, ki jih proizvajamo oboji, pivu in vinu, prinašajo številne lepe trenutke. Nasprotniki smo si zgolj v športu, kjer tekmujemo častno. Ko izgubimo, nasprotniku stisnemo roko, ker je to pošteno in športno," so zapisali.

"Vaše nesramne besede na Twitterju po nogometni tekmi med FC Slavia Prague in FC Midtjylland, v katerih ste Slovence označili za 'oportunistične svinje', so nizkotne in ponižujoče, a nas ne prizadenejo," so zatrdili. Očitajo mu, da z zapisom ni žalil le Slovencev, temveč tudi svoje ljudi.