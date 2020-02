Napadi na novinarje: 'Do žaljivk v javnem govoru smo kot družba postali brezbrižni'

Razgreto politično ozračje ni opravičilo, za napade, ki so jih deležni slovenski novinarji. Ne gre za konstruktivne kritike, pač pa žaljive komentarje, ki se, z namenom diskreditacije, pogosto spuščajo na osebno raven.

"Vse te napade najostreje obsojamo, ne glede na to, ali so strahopetno skriti za anonimnimi profili na družbenih omrežjih, še bolj pa če so za njimi podpisani nosilci javnih funkcij, ki bi še posebej morali vedeti, kaj pomenijo napadi na neodvisno in svobodno novinarstvo," je povedala Tjaša Slokar Kos, odgovorna urednica informativnega in športnega programa POP TV.

Da na Twitterju postaneš ovca, kokoš in krava hkrati, je danes očitno dovolj že, da postavljaš prava - za javnost pomembna - vprašanja. To je nivo razprave, kakršnega so si mogoče dopuščali rahlo opiti posamezniki zgodaj zjutraj za šankom kakšne poceni gostilne, pravi medijski strokovnjak Marko Milosavljević. Po njegovih besedah to ni nivo razprave in jezik, kakršnega uporabljajo ljudje, ki skrbijo za demokracijo in stanje v neki državi.