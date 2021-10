Zaljubite se v edinstveno cvetlično kolekcijo Dedoles

Komaj čakate na izvirne barve, ki jih vedno prinaša jesen? Nostalgično zelena, sončno rumena, temno oranžna, ognjeno rdeča ali naravna temno rjava. Vse te barve so del nove omejene kolekcije spodnjega perila Dedoles. Potopite se v svet jesenskih barv in vzorcev ter uživajte v tem očarljivem letnem času. Z izvirnimi vzorci in kroji, ki se prilegajo vsaki obliki telesa.

Vsaka ženska dobro ve, da udobje ni odvisno le od materiala, ampak tudi kroja. Omejena jesenska kolekcija spodnjega perila blagovne znamke Dedoles popolno oblikuje postavo. Vam je všeč priljubljen kroj hlačk iz 80. let prejšnjega stoletja? V tem primeru se boste takoj zaljubili v nov kroj hlačk z visokim pasom , visoko izrezanih na bokih. To bo povečalo vašo manjkajočo samozavest, ženstvenost in čutnost.

Vi in vaša koža se boste zaljubili v omejeno kolekcijo, polno jesenskih odtenkov. Odkrijte nogavice, modrčke in hlačke iz mehkega organskega bombaža , ki je prijeten na dotik. V kombinaciji z modalom tvorita popoln par in sta primeren material tudi za najbolj občutljivo kožo. Široki trakovi z gumo na hlačkah in modrčkih tudi zagotavljajo udobje. Ne pritiskajo, zategujejo ali puščajo neprijetnih ureznin in sledi na koži.

S spoštovanjem do narave in okolja

Blagovna znamka Dedoles slovi po skrbi za okolje. Trajnost je glavno vodilo te znamke, a ne zgolj pri oblikovanju, proizvodnji ali transportu izdelkov do končnega kupca. Pri Dedolesu sodelujejo tudi pri številnih stranskih dejavnostih, s katerimi izboljšujejo stanje našega okolja. Zaposleni so dejavni kot prostovoljci na različnih področjih, kot so čiščenje mest, sajenje gozdov, organiziranje zamenjave oblačil za podjetja in recikliranje lastnih izdelkov. Poleg tega so v Dedolesu pred več kot dvema letoma posvojili čebele.

Izvirne motive navdihuje življenje okrog nas

Omejeno cvetlično kolekcijo resnično navdihuje svet okoli nas. Zaznamuje jo več jesenskih motivov in razpoloženje, ki ga vzbuja. Toda zakaj so se oblikovalci odločili prav za te? Svež vonj evkaliptusa pozitivno vpliva na fizično in čustveno dobro počutje. Vonj jesenskega zraka in čudovite barve padajočega listja vas bodo popeljale nazaj v edinstven jesenski vrt. Da bi bila kolekcija res posebna, je tu še veselje zadnjih cvetnih listov in cvetov na drevesih.

Na izdelkih je tudi vzorec jesenskih travnikov in polj, ki ponazarjajo zorenje pridelka in žetev. In ne pozabimo, da je jesen tudi pravi čas za nabiranje šipka. Ali si za povečanje energije z veseljem privoščite šipkov čaj ali sirup, poln vitamina C? Če je temu tako, se ne obotavljajte in izberite med široko paleto te čudovite in omejene kolekcije Dedoles, ki jo navdihuje eden najlepših letnih časov.

Naročnik oglasa je Dedoles, s.r.o.