Zaljubljena laboda prava mariborska atrakcija

"Samica je pričela gnezditi konec marca oziroma v začetku aprila – kar na golih tleh, brez kakršnegakoli zavetja ali urejenega gnezda," pripoveduje lastnica bližnjega centra Tina Kuhar . S sodelavci so zato stopili v akcijo in paru za silo uredili prostor, v katerem sta vsaj nekoliko zaščitena. "Z manjšimi balami sena smo jima nekako ogradili gnezdo, za zaščito predvsem pred nepovabljenimi 'gosti'," pojasnjuje Kuharjeva.

Domačinom in naključnim mimoidočim sprehod po mariborskem Lentu te dni gotovo popestri posebna 'atrakcija' – labodji par, ki pričakuje naraščaj. Ta si je prostor za gnezdenje poiskal na trati med vrtnim centrom in restavracijo.

Samica po besedah Kuharjeve sedi na petih jajcih. "Lepo bi bilo, če bi letos le dočakali naraščaj," meni. Lani je bilo gnezdenje namreč neuspešno, za kar je verjetno v veliki meri kriv tudi človek. "Če so motnje ponavljajoče in zaradi teh samica za dalj časa zapusti gnezdo in ne vali, so lahko posledice takšne kot lani," pojasnjuje varstveni ornitolog Tilen Basle iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Labodi so sicer stalnica vseh večjih vodnih površin v Sloveniji. Najdemo jih vse od Bleda, do Koseškega bajerja in Ptuja.

V gnezdu je navadno od štiri do deset jajc, samica pa vali okrog 35 dni. Mladiči se takoj po izvolitvi že sami hranijo, starša sta tukaj bolj za zaščito. Hitro zapustijo tudi gnezdo in se za staršema podajo v vodo. Po približno štirih mesecih pa prvič tudi že poletijo, razlagajo na DOPPS-u.

Tudi hrana in voda, ki ju labodjemu paru dobronamerno nastavljajo ljudje, sta povsem odveč. "Labod se prehranjuje z rastlinjem ob, na in pod vodno površino, občasno zaužije tudi kakšnega nevretenčarja. Dodatne hrane jima tako ni treba nastavljati, čisto dobro se znajdeta sama," pravi strokovnjak.

Labodi sami poskrbijo za hrano, človeška pomoč je tako odveč, samico lahko celo moti in vznemirja. Labodi gnezdijo dober mesec, mladiči nato staršem sledijo v vodo in se v gnezdo ne vračajo več.

Mariborčane je labodji par navduševal sicer že lansko pomlad, a bi po besedah Basleta težko rekli, ali gre za ista primerka. Lani sta sicer gnezdila čez cesto, neposredno ob sprehajalni poti na Lentu in tik ob Studeniški brvi. Žal pa je bilo gnezdenje neuspešno, težko pričakovanega naraščaja namreč nista dočakala. Vzrok za to je lahko poleg neoplojenih jajc tudi človeška motnja. Zaradi številnih radovednežev in lastnikov psov, ki se s kosmatinci sprehajajo tod, je gnezdo lani dobilo celo posebno zaščito in opozorilno tablo.

Izkušnje drugod slabe

Na podoben način sta si laboda pred dvema letoma gnezdo, v katerem so bila štiri jajca, uredila tudi ob Ljubljanici, v okolici Most in Štepanje vasi. A njuna zgodba se je končala klavrno. Konec maja so ju našli poginula – najverjetneje je bila za to kriva večja žival –, jajca pa poteptana.