Žalna seja v spomin na Saša Hribarja: 'Ostaja legenda RTV Slovenija'

Kot je na žalni seji, ki so jo pripravili svet RTVS, uprava in svet delavcev, dejal predsednik sveta Goran Forbici, je Sašo Hribar neumorno raziskoval in premikal meje etra in enako drzno humorja. Bil je pronicljiv, oster in duhovit družbeni komentator in kritik, sovražil je nesmisle, zato ne preseneča, da je bil vztrajen borec za javno RTV in dolgoletni član programskega sveta RTV Slovenija, od letos pa tudi član novoustanovljenega sveta RTVS, je povedal.

"V nekdanjem in tudi novem svetu RTV je imel posebno mesto. Sašo Hribar je znal in zmogel za ceno tega, da je sam izpadel robat in nesramen, na svoja pleča prevzeti preračunljivost, pretirano taktnost, tudi strahopetnost. In povedal stvari, ki jih je bilo treba povedati, zato, da jih nam ni bilo treba povedati," je poudaril. Govor je sklenil z besedami, da ga globoko žalosti, da mu ne bo nikoli več mogel vzeti besede.