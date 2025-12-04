Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Zaloge cepiva proti gripi kopnijo

Ljubljana, 04. 12. 2025 15.15 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
26

Zaloge cepiva proti gripi kopnijo, na voljo je še približno 30.000 odmerkov cepiva, dodatnih 20.000 odmerkov bodo prejeli v sredini decembra, so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Direktorica ZD Ljubljana je povedala, da težji potek gripe letos opažajo pri otrocih, na infekcijski kliniki UKC Ljubljana pa bodo mogli v naslednjih tednih odpreti dodatne posteljne kapacitete, da bodo zmogli obravnavati vse bolnike.

"Pri izvajalcih cepljenja proti gripi je zaradi zelo povečanega interesa na nekaterih mestih cepivo že pošlo, drugje ga je na voljo le še omejeno. Izvajalcem cepljenja v teh razmerah svetujemo, da prebivalce sproti obveščajo o razpoložljivosti terminov," so navedli na NIJZ.

Več primerov gripe že zaznavajo tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana. Povpraševanje po cepljenju proti gripi je še vedno veliko, na zalogi pa imajo dovolj odmerkov za tri dni cepljenja naročenih pacientov, nenaročenih pa ne cepijo več, je v izjavi za medije povedala direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Dodatne odmerke naj bi prejeli 15. decembra. Kot je opozorila, težji potek gripe letos opažajo pri otrocih.

Predstojnik Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Matjaž Jereb pa je danes povedal, da število bolnikov z okužbami dihal v populaciji v zadnjih 14 dneh raste, kar se odraža tudi v pritisku na urgentno ambulanto klinike in številu bolnikov, ki jih sprejmejo v bolnišnico. "Raste število bolnikov z gripo tako v otroški populaciji kot pri odraslih," je povedal. Jereb meni, da bodo mogli v naslednjih tednih odpreti dodatne posteljne kapacitete, da bodo zmogli obravnavati vse bolnike.

V letošnji sezoni se s porastom števila bolnikov z okužbami dihal soočajo prej kot v prejšnjih letih ter ocenjujejo, da bo tudi do vrha primerov gripe in podobnih bolezni zelo verjetno prišlo prej kot v prejšnjih letih, morda konec decembra oziroma v prvi polovici januarja 2026.

Sklepa o prepovedi obiskov v bolnišnici še niso sprejeli, Jereb pa opozarja, naj obiskovalci prihajajo zdravi. "V kolikor ima posameznik kakršnekoli zdravstvene težave, znake okužb dihal, naj na obisk nikakor ne pride," je dejal. Ljudi tudi poziva, naj upoštevajo zaščitne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo okužbo ali prenos okužbe, kot so razkuževanje rok, uporaba mask v zaprtih prostorih in cepljenje.

Poudaril je, da lahko s cepljenjem dokaj zanesljivo preprečijo hude oblike bolezni, sprejem v bolnišnico, na intenzivni oddelek in tudi smrt. "Zaradi gripe ljudje vsako leto žal tudi umirajo," je dejal Jereb. Za cepljenje je po njegovih besedah še čas, letos pa prevladuje virus gripe tipa A, ki je zajet tudi v cepivu.

Gripa
Gripa FOTO: Shutterstock

Glede na letošnjo intenzivno kampanjo obveščanja o gripi in možnosti zaščite oz. cepljenja bi pričakovali večje število odmerkov. Na NIJZ odgovarjajo, da so prvotna naročena količina temelji na izkušnjah iz preteklih sezon in ocenah povpraševanja, letos pa je zanimanje prebivalcev bistveno večje. Izkušnje te sezone bodo uporabili pri načrtovanju prihodnjih naročil, da bo količina bolj usklajena s potrebami prebivalstva, so poudarili.

Po podatkih NIJZ se je v letošnji sezoni proti gripi cepilo več kot 140.000 prebivalcev Slovenije oziroma 6,6 odstotka oz. 15.000 cepljenih več kot v celotni lanski sezoni. Največ cepljenih je med starejšimi od 70 let, in sicer dobrih 20 odstotkov. Ob povečanem povpraševanju so sicer na NIJZ izvajalcem cepljenja razdelili že vseh 170.000 odmerkov, ki so jih naročili za letošnjo sezono.

gripa cepivo cepljenje zaloge
Naslednji članek

Kaj je skrivnost moškega z rojstnim listom iz leta 1902?

Naslednji članek

Če bi bile temperature za stopinjo ali dve nižje, bi imeli pravo zimsko idilo

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
04. 12. 2025 16.24
+1
Hrvatom je cepiva zmanjkalo že pred enim mesecem. Niti samoplačniško se ga ne dobi več.
ODGOVORI
1 0
proofreader
04. 12. 2025 16.23
+0
Srbi se zagotovo ne bodo hoteli cepiti, ker letošnje cepivo vsebuje tudi hrvaški sev.
ODGOVORI
1 1
proofreader
04. 12. 2025 16.22
+1
Nekatere države že priporočajo nošenje obraznih mask v javnosti. Pri nas tega najbrž ne bo, ker bi nekatere preveč omejevalo pri širjenju gripe.
ODGOVORI
1 0
Watcherman
04. 12. 2025 16.21
+2
Za vas čudaške in domišljave brihte spet nateg in cepiva škodljiva narajena,da nam škodujejo kajne phahahahaha navedite vir za svoja neumna trditva,da je res tako kot si vi domišljate iz svojih glav.Lp
ODGOVORI
3 1
Vera in Bog
04. 12. 2025 16.22
-1
A ti maš pa vse strokovne članke kako koristijo ha ha
ODGOVORI
0 1
Watcherman
04. 12. 2025 16.24
In kaj tebi ni jasno?
ODGOVORI
0 0
Lujzek Biber
04. 12. 2025 16.14
-1
🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
04. 12. 2025 16.12
+0
Beovič nas je rešila pred smrtonosno levo injekcijo
ODGOVORI
2 2
enapi
04. 12. 2025 16.12
+0
Razhaja prašičja kuga. Opozicija si naj nadane maske.
ODGOVORI
1 1
Artechh
04. 12. 2025 16.08
+2
Jaz mojega odstopim če kdo hoče dvojno dozo 😂
ODGOVORI
3 1
samsara04
04. 12. 2025 16.01
-3
Ježešna!!!
ODGOVORI
0 3
jank
04. 12. 2025 16.00
-1
Za ljudi s številnimi boleznimi je gripa lahko usodna. Cepljenje močno zmanjšuje to tveganje. Dokazano. Seveda ti dokazi in dejstva ne veljajo za anticepilce, samozvane vsevedne zdravilce in konzumente teorij zarot.
ODGOVORI
7 8
Igi31
04. 12. 2025 16.03
+2
jah a niso tile z številnimi boleznimi že vsi mrtvi od kovida. Zdej smo pa ja samo še zdravi ostali kaj se imaš za cepit
ODGOVORI
3 1
jank
04. 12. 2025 16.14
Ha, ha....
ODGOVORI
0 0
Watcherman
04. 12. 2025 16.19
Tako je.
ODGOVORI
0 0
Watcherman
04. 12. 2025 16.23
jank to so ljudi brez pameti in razuma.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
04. 12. 2025 15.55
+0
Spet beovičkin naateg!
ODGOVORI
5 5
Watcherman
04. 12. 2025 16.19
+1
Nisi ti normalen.
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
04. 12. 2025 15.55
-1
Spet beovičkin nateg!
ODGOVORI
4 5
Igi31
04. 12. 2025 15.53
-1
aja? Evo že laufam sam še levo papučo najdem
ODGOVORI
2 3
Dr.Rugelj
04. 12. 2025 15.53
+5
Vsi tisti moji kolegi,ki so se cepili proti gripi sedaj doma ležijo in prebolevajo...GRIPO !..lol...človeška neumnost res nima meja,...
ODGOVORI
11 6
jank
04. 12. 2025 15.55
+1
LAŽ!
ODGOVORI
4 3
Matejv1983
04. 12. 2025 15.59
+2
oni so doma , ti pa delaš še za njih in namesto njih...
ODGOVORI
2 0
Matejv1983
04. 12. 2025 15.51
+6
to je tako kot v trgovini kupite, kupite na voljo je samo še en izdelek, ne zamudite priložnosti in cepite se že danes.
ODGOVORI
8 2
Hitri Zigi 78
04. 12. 2025 15.44
+1
In kaj je to važno.
ODGOVORI
3 2
3320.
04. 12. 2025 15.42
+7
Več cepljenih, več gripe, hmm...🤔
ODGOVORI
11 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385