Zaloge krvi nizke, omejitve pri darovalcih, ki so nedavno prišli iz Hrvaške

Zaloge krvi v Sloveniji so še vedno majhne, zato pristojni vabijo ljudi, da se v čim večjem številu udeležijo krvodajalskih akcij. Darovalci morajo svoj prihod vnaprej napovedati in izpolnjevati nekatere pogoje. Med drugim se v zadnjih 14 dneh niso smeli gibati v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih, trenutno torej tudi ne na Hrvaškem.

icon-expand Pri darovalcih je potrebna previdnost po prihodu iz tujine. FOTO: iStock

Ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa so izvedbo krvodajalskih akcij nekoliko prilagodili. Krvodajalce vabijo k darovanju krvi s SMS-vabili, v katerih jih prosijo za povratni klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje. Krvodajalci se lahko na odvzem naročijo tudi sami, tako da pokličejo na najbližji transfuzijski center in se dogovorijo o uri prihoda. "Tako lahko zagotovimo varne pogoje za odvzem tako za krvodajalce kot za osebje, ki izvaja odvzeme," je povedala odgovorna oseba za preskrbo s krvjo na Zavodu RS za transfuzijsko medicino Irena Razboršek. Za darovanje krvi med drugim niso primerne osebe, ki so bile v zadnjih 14 dneh v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav. Trenutno to denimo velja za tiste, ki so se vrnili iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije. Prav tako ni mogoče darovati krvi, če imate prehlad, kašljate in kihate, imate povišano telesno temperaturo, prebolevate nalezljivo bolezen ali ste v zadnjih 28 dneh preboleli nalezljivo bolezen ter če ste bili v stiku z obolelo osebo. Razborškova poudarja, da se sproti prilagajajo epidemiološkim razmeram, pri tem pa sledijo smernicam in navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje. "Vsak dan posebej se odločamo o tem," je povedala Razborškova. Poudarila je, da je vsak prispevek dragocen, saj so zaloge krvi že vse od začetka epidemije nizke. Še vedno pa je krvi dovolj, da lahko pokrivajo potrebe v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Medtem ko so ob začetku epidemije novega koronavirusa opazili med krvodajalci nekaj zadržanosti, najverjetneje zaradi strahu pred okužbo, Razborškova ocenjuje, da se je zdaj ta strah že razblinil. Kot je dejala, so poskrbeli za zaščitne ukrepe in očitno se tega zavedajo tudi krvodajalci. Med drugim imajo pred vhodom v prostore, kjer se izvaja odvzem krvi, kontrolno vstopno točko, kjer preverijo ustreznost in izmerijo telesno temperaturo darovalca. Krvodajalec si mora razkužiti roke in nositi zaščitno masko. "Odziv krvodajalcev je kljub nastali situaciji zelo dober," je poudarila. "Prihajajo tudi krvodajalci, ki so bili na začetku morda zadržani, zdaj pa je znova vzpostavljeno zaupanje med nami," je dejala. Odziv v letošnjem juniju je celo presegel podatke iz tega obdobja v prejšnjih letih. "Junij je ponavadi za nas sušni mesec, kar se je poznalo potem na zalogah v juliju. V letošnjem juniju pa smo imeli v primerjavi z lanskim več krvodajalcev in več odvzemov krvi. Na žalost pa smo bili od marca naprej na nizkih zalogah, zato smo resnično veseli, da se krvodajalci odzivajo," je dejala. Doslej plazmo odvzeli devetim, ki so preboleli okužbo z novim koronavirusom Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino so sicer pred dnevi objavili tudi poziv osebam, ki so prebolele okužbo z novim koronavirusom, da darujejo plazmo oziroma kri in tako prispevajo k učinkovitejšemu zdravljenju te bolezni. Doslej so v Sloveniji opravili devet odvzemov takšne plazme, so pa šele na začetku.

