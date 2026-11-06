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Zaloško cesto čaka obnova: stala bo 16,9 milijona evrov

Ljubljana, 06. 11. 2026 11.26 pred 15 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Dela na cesti

Mestna občina Ljubljana je izbrala izvajalca za celovito obnovo Zaloške ceste med vzhodno obvoznico in Kajuhovo ulico. Na javnem naročilu so na mestni občini prejeli eno ponudbo, ki jo je oddal KPL s partnerjema Trgograd in PZG, po pogajanjih pa so jo uspeli znižati na končnih 16,9 milijona evrov z davkom.

Ljubljanska občina je javno naročilo objavila avgusta, do sredine septembra, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, pa je prejela zgolj eno ponudbo. To so v skupnem nastopu oddali KPL iz Ljubljane kot vodilno podjetje in partnerja Trgograd iz Litije ter ljubljanski PZG, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Ker ponudba s 16,2 milijona evrov brez davka in 19,8 milijona evrov z davkom presega zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, Mestna občina Ljubljana naročila ni oddala. Sledila so pogajanja in na koncu so na občini izbrali ponudbo omenjenih treh podjetij v vrednosti 13,9 milijona evrov brez davka in 16,9 milijona evrov z davkom, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Obsežna naložba bo poleg obnove dotrajanega vozišča na eni od ljubljanskih vpadnic prinesla tudi ureditev kolesarskih in površin za pešce, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in dela podzemne komunalne infrastrukture.

Prenova bo zajela približno 2,5 kilometra Zaloške ceste, medtem ko naj bi zahtevnejšo obnovo preostanka Zaloške ceste do območja UKC Ljubljana izvedli v prihodnjih letih. Vrednost projekta je bila v občinskem proračunu ocenjena na nekaj več kot 17 milijonov evrov, pri čemer naj bi bilo približno 6,5 milijona evrov zagotovljenih iz evropskih sredstev.

Preostanek Zaloške ceste do UKC Ljubljana bodo izvedli v prihodnjih letih.
Preostanek Zaloške ceste do UKC Ljubljana bodo izvedli v prihodnjih letih.
FOTO: Bobo

Zaloška cesta bo tudi po prenovi ostala štiripasovna mestna prometnica z dvema voznima pasovoma v vsako smer. Bolj varne in prijazne za uporabnike pa naj bi bile površine za pešce in kolesarje. Projektna dokumentacija predvideva približno dva metra široki kolesarski stezi in dva metra široki pešpoti na obeh straneh ceste, kjer prostorske možnosti to dopuščajo. Na posameznih ožjih odsekih bosta kolesarski površini široki približno 1,5 metra.

Projekt so na občini zastavili podobno kot prenovo Dunajske ceste pred leti, za katero so, tako kot je predvideno za prenovo Zaloške ceste, prejeli evropska sredstva za prenovo kolesarskih in peš površin. Pri prenovi Dunajske ceste je sicer na primer občina na večini trase kolesarsko stezo uredila v širini 1,25 metra.

Gradnja bo po dokumentaciji predvidoma potekala ob delnih zaporah, med asfaltiranjem pa tudi ob popolnih zaporah posameznih etap. Dela bo izbrani izvajalec moral dokončati v 10 mesecih.

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TITO50
06. 11. 2026 11.42
Edini ponudnik KPL,normalno saj je lastnik Srb in Jankovičev prijatelj, cena prenove je še brez aneksov, čudno , da ni zagotovila, da mesto nebo nič plačalo tako kot je trdil za Stožice.
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0 0
skuripanda burns
06. 11. 2026 11.38
Vsi se pritožujejo, da denarja ni... Občine ga imajo več kot dovolj, da se z njim razmetava. Ljubljana bo imela vpadnice, kot da je povprečna plača 8 jurjev... narod pa nima za bencin.
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