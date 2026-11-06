Zaloško cesto čaka obnova: stala bo 16,9 milijona evrov

Ljubljanska občina je javno naročilo objavila avgusta, do sredine septembra, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, pa je prejela zgolj eno ponudbo. To so v skupnem nastopu oddali KPL iz Ljubljane kot vodilno podjetje in partnerja Trgograd iz Litije ter ljubljanski PZG, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Ker ponudba s 16,2 milijona evrov brez davka in 19,8 milijona evrov z davkom presega zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, Mestna občina Ljubljana naročila ni oddala. Sledila so pogajanja in na koncu so na občini izbrali ponudbo omenjenih treh podjetij v vrednosti 13,9 milijona evrov brez davka in 16,9 milijona evrov z davkom, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Obsežna naložba bo poleg obnove dotrajanega vozišča na eni od ljubljanskih vpadnic prinesla tudi ureditev kolesarskih in površin za pešce, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in dela podzemne komunalne infrastrukture.

Prenova bo zajela približno 2,5 kilometra Zaloške ceste, medtem ko naj bi zahtevnejšo obnovo preostanka Zaloške ceste do območja UKC Ljubljana izvedli v prihodnjih letih. Vrednost projekta je bila v občinskem proračunu ocenjena na nekaj več kot 17 milijonov evrov, pri čemer naj bi bilo približno 6,5 milijona evrov zagotovljenih iz evropskih sredstev.