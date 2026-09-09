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Žalostna novica iz ZOO Ljubljana: poslovil se je morski lev Jip

Ljubljana , 09. 09. 2026 12.28 pred 54 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K.
Morski lev Jip

ZOO Ljubljana je z žalostjo sporočil, da so se poslovili od kalifornijskega morskega leva Jipa, ki je bil 20 let del ljubljanskega živalskega vrta.

Jip se je skotil 27. maja 2005, v ZOO Ljubljana pa je iz ZOO Amsterdam prišel 1. septembra 2006. Takrat je bil še mlad morski lev, v Ljubljani pa je nato preživel tako rekoč vse svoje življenje.

Bil je manjši samec z izrazitim značajem in svojimi najljubšimi kotički. Še posebej rad se je sončil na skali ob vhodu v ogrado, kjer so ga obiskovalci pogosto lahko opazovali med počitkom. Prav tam se ga bodo mnogi tudi najraje spominjali, so zapisali v ZOO Ljubljana.

Morski lev Jip
Morski lev Jip
FOTO: ZOO Ljubljana

Dočakal častitljivo starost

Jip je dočakal častitljivih 21 let, kar je za samca kalifornijskega morskega leva visoka starost. V skoraj dveh desetletjih so njegovi oskrbniki dobro spoznali njegove navade, vedenje in posebnosti. Ena od njih je bila njegova sprejemljivost do novih oskrbnikov. Z njimi je dobro sodeloval, zato so mnogi prav ob Jipu naredili svoje prve korake pri delu z morskimi levi. Ob njem so se učili prepoznavati njihovo vedenje in razumeti njihove odzive. Jip je bil tako na nek način njihov učitelj in nekakšen most med novimi oskrbniki in drugim morskim levom, Kallejem.

V zadnjem obdobju se je Jipovo zdravstveno stanje začelo slabšati. Oskrbniki in veterinarska ekipa so skrbno spremljali njegovo počutje ter mu zagotavljali vso potrebno nego in oskrbo. Kljub njihovim prizadevanjem se njegovo stanje ni izboljšalo. Ko so presodili, da mu ne morejo več zagotavljati dobre kakovosti življenja, so sprejeli eno najtežjih odločitev, s katerimi se srečujejo pri skrbi za živali. Da bi mu prihranili nadaljnje trpljenje, so se odločili, da ga uspavajo.

Po Jipovem slovesu v ogradi ostaja Kalle. Njegovo počutje in vedenje bodo oskrbniki v teh dneh skrbno spremljali. O tem, ali se bo Kalleju v prihodnje pridružil še en morski lev, se bo ZOO Ljubljana uskladil s koordinatorjem Evropskega združenja živalskih vrtov in akvarijev (EAZA).

"Po dveh desetletjih skupnega življenja je slovo težko. Jip bo zelo manjkal svojim oskrbnikom, celotni ekipi ZOO Ljubljana in številnim obiskovalcem, ki so ga skozi leta vzljubili. Hvaležni smo za vsa leta, ki smo jih lahko preživeli z njim, in za vse trenutke, ki nam jih je podaril. Jip bo ostal del naše zgodbe in naših spominov," so še zapisali.

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KOMENTARJI5

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BSSistemTelaze
09. 09. 2026 13.15
Zivalski vrtovi so komunisticno izivljanje nad zaprtimi bogim zivalmi. To so izmislili komunisti,da potesijo svoj ego po mucenju in zapiranju. TAKOJ UKINIT ZIVALSKI VRT V SLOVENIJI !!!!!!!
Odgovori
-2
4 6
Clovek_002
09. 09. 2026 13.39
Živalske vrtove so prvič imeli Egipčani, v Evropi pa uradno v času gradne Schonnbruna na Duanju in v Londonu v času Darwina. Zelo komunistični časi, oboje.
Odgovori
0 0
Desniprepad
09. 09. 2026 13.11
Vidiš živalim zmanjšajo muke ljude pa ob koncu morajo biti nekateri proti volji trpeti do zadnjega diha.
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+5
6 1
galeon
09. 09. 2026 12.46
Konec še enega mučenja živali v premajhnem prostoru. Živalski vrt je za zapret.
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+4
13 9
lsica
09. 09. 2026 13.07
Ma dej v našem živalskem vrtu, živali živijo bolje, kot polovica ljudi na svetu.
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+4
7 3
bibaleze
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