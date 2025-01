Žalostna novica iz ZOO Ljubljana: poslovili so se od priljubljene levinje Čaje

Konec tedna se je nenadno poslabšalo zdravstveno stanje ljubljenke Živalskega vrta Ljubljana, azijske levinje Čaje. Po temeljitem pregledu so ugotovili, da ima levinja hitro rastoči tumor, ki ga ni moč operirati. V nedeljo so zato morali levinjo uspavati.

Levinji Čaja in Živana.

"V nedeljo 19. 1. 2025 smo se v Živalskem vrtu Ljubljana poslovili od naše priljubljene levinje Čaje," so sporočili iz Živalskega vrta Ljubljana. Azijsko levinjo Čajo so skupaj s samcem Maksom v ZOO Ljubljana pripeljali konec januarja 2019 iz poljskega živalskega vrta. Obiskovalci so ju prvič lahko pozdravili na otvoritvi nove ograde ob 70. obletnici ZOO Ljubljana. "Po izgubi Maksa v lanskem letu smo za družabnico Čaji sprejeli v oskrbo petnajstletno samico Živano. Čaja je po obdobju žalovanja zelo lepo sprejela novinko, starejšo samico Živano, ki sta si zaradi podobnih okoliščin (tudi Živana je žalovala po izgubi sestre) postali kot sestri in prijateljici," so zapisali v ljubljanskem živalskem vrtu.

Levinja Čaja je dolgo žalovala za preminulim Maksom.

Toda minuli konec tedna se je levinji Čaji nenadno poslabšalo zdravstveno stanje. "V nedeljo 19. 1. 2025 smo morali po opravljeni diagnostiki levinjo v sedemnajstem letu evtanazirati. Izkazalo se je, da je šlo za hitro rastoči tumor in razsevke v trebušni votlini, česar pa ni bilo možno operirati," so pojasnili. Kot so zapisali, se bodo Čaje spominjali kot "samozavestne levinje, ki je zelo rada sodelovala z oskrbniki, tako pri tehtanju kot pri treningu za prostovoljni odvzem krvi in dajanje zdravil". Čajo so opisali kot krasno žival, iskrivega in vedrega značaja.