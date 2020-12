Žalostna podoba letošnje Kranjske Gore: 'Planica 2021, mi navijamo zate'

V Ratečah danes stoji nenavadna meja. Tam, kjer so bila ponavadi vrata v pravljično dolino smučarskih poletov, je zdaj blokada, ki zaradi varnosti loči Planico od sveta. Nadrealističen – tako bi najbolje opisali občutek, ko veš, da se med gorami odvija dogodek, ki ga sicer ne bi smel zamuditi, pa letos ne smeš tja. Takrat se zaveš, da živiš v čudnih časih. "To velja predvsem za Planico, ki je znana po druženju navdušencev," pove kranjskogorski župan Janez Hrovat .

In Kranjska Gora, ki je v Sloveniji sinonim za zimsko veselje, je letos prisiljena v zimsko spanje. "Sploh če si bil vsa leta na teh dogodkih, si videl vzdušje pred tekmovanjem, med njim in po njem. To je le bleda senca," pove eden izmed krajanov.

Ne le da gre mimo športni praznik – te dni bi sicer ti kraji pričakovali božično in novoletno pravljico. Letos bi bila ta še posebej čarobna. "30 let že nismo imeli decembra take snežne idile. Letos ta je, pa smučarjev ni," razočarano pripovedujejo domačini. Tudi župan je med njimi:"Če se zvečer sprehodite, je Kranjska Gora okrašena in pripravljena, na ulici pa ni žive duše."