Žalostna podoba turizma v Ljubljani, beležijo kar 75-odstotni upad nočitev

Po dobrih dveh mesecih Ljubljana izgublja praznično podobo. Letos so jo podaljšali za en teden, zdaj pa po mestu pospravljajo okrasje, odklapljajo lučke, s Prešernovega trga so odpeljali 18 metrov visoko štiri-tonsko smreko. Virus je dodobra oklestil tudi turizem. Po podatkih statističnega urada so v naši prestolnici od januarja do novembra lani zabeležili kar 75 odstotkov manj nočitev kot leto prej.