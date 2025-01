'Žalostno, da je strošek odpadne hrane skoraj večji kot strošek samega kosila'

Ob vsakem razkritju nepravilnosti v prehrambeni industriji se sprašujemo, kakšno hrano jemo, pa čeprav bi to, da jemo kakovostno in varno hrano, moralo biti samoumevno. A uradni veterinarji, ki delujejo znotraj Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, letno obdelajo skoraj 2000 inšpekcijskih nadzorov, ki jih izvršijo po prijetih prijavah o nepravilnostih. Dobijo jih iz različnih virov: anonimno, pisemsko ali preko skrivnih posnetkov društev, ki jih priskrbijo žvižgači. Točno število slednjih sicer zaradi varovanja virov ni znano, jih je pa, po besedah nevladnikov, vse več. Jajca so sicer s kmetije, kjer je prihajalo do sporne baterijske reje, odkupovale tudi številne šole in vrtci. Mnogi starši se zato sprašujejo, kako kakovostna živila zagotavljajo šole svojim učencem.