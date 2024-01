Žalostno slovo od policijskega junaka, ki je moškemu rešil življenje

Naras je z vodnikom Stankom Fakinom osem let opravljal policijske naloge. Svoj zadnji delovni dan je oddelal 1. maja 2020, od takrat pa je užival v pokoju pri družini svojega vodnika.

"V največje veselje mu je bila igra z malim Anžetom, pozimi se je po potrebi prelevil v vlečnega psa, s policijsko avtoriteto je komandiral konje in ovce, pa tudi z domačim Tačkom sta kmalu postala velika prijatelja," je na Facebooku zapisala PU Novo mesto.

Vodnik Stanko mu je stal ob strani tudi, ko je bilo najhuje, ko je bila bolezen žal močnejša. "In Naras je izdihnil prav tam, kjer je bil najraje – doma in v naročju svojega vodnika. Slovo je bilo težko, ko so se še zadnjič pocrkljali, preden so se dokončno poslovili. Prepričani smo, da mu je Stanko tudi na ta način povrnil zvestobo."

Na Policijski upravi Novo mesto so pojasnili, da je bil Naras znan po najbolj želenih karakteristikah službenega psa, izjemni sposobnosti sledenja in vztrajnosti. Stanko pravi, da je imel privilegij, da je bil Naras njegov partner v službi. "V karieri sta imela veliko napotitev, iskanj pogrešanih oseb, najdb ukradenih predmetov, akcij pri varovanju državne meje in še in še. Rada sta se udeleževala tudi predstavitev v vrtcih in šolah, kjer je bil Naras deležen občudovanja otrok in se je z veseljem pustil tudi pobožati."