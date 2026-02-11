Založniki opozarjajo: Učenci morda septembra brez ustreznih gradiv

Nekega dne tajnica piše pismo po nareku šefa, ko opazi, da ima odpeto zadrgo.Postane ji nerodno, zato reče: "Gospod, vaša garažna vrata so odprta." Šef zmedeno pogleda, ker ne ve, za kaj gre, dokler mu tajnica ne pokaže na zadrgo. Šef jo hitro zapne in reče: "Upam, da nisi videla mojega super delux kadilaka." "Ne," odgovori tajnica, "samo starega roza hrošča z dvema praznima gumama."