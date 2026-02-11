Slovenija
Založniki opozarjajo: Učenci morda septembra brez ustreznih gradiv
Nov način potrjevanja učbenikov, ki ga je vlada sprejela konec leta, je med založniki povzročil veliko nezadovoljstvo. Po novem mora celotno učno gradivo – ne le učbenike, ampak tudi delovne zvezke in druga gradiva – potrditi strokovni svet, težava pa je, da velika večina delovnih zvezkov tega potrdila nima. Založniki opozarjajo, da bodo imeli učitelji zaradi novosti manj avtonomije pri izbiri učnega gradiva.
