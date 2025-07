Zamakanje na OŠ Podzemelj: bo pouk septembra potekal pod dežniki?

Osnovna šola Podzemelj se že več let sooča z dotrajano in poškodovano streho, ki ob vsakem večjem neurju povzroči zamakanje prostorov. Po zadnjih dveh neurjih je voda zalila učilnice, knjižnico in druge prostore. Gasilci so morali večkrat posredovati, medtem ko starši in zaposleni bijejo bitko s časom in negotovostjo pred začetkom novega šolskega leta.

"Zgleda, da bodo otroci potrebovali dežnike v šoli," je zapisano v anonimnem pismu krajana, ki opozarja na resne razmere na OŠ Podzemelj. Pismo govori o večletnem zanemarjanju težav s streho, pomanjkanju odziva občine Metlika in slabi sanaciji po nedavnih točah. Njegove besede potrjuje tudi ravnateljica šole Marina Špehar. "Streha je bila pred dvema letoma že poškodovana zaradi toče, takrat smo jo delno sanirali. Letos pa nas je 8. julija spet prizadelo neurje in danes ponovno, voda je znova zalila zgornje nadstropje in večino učilnic spodaj," pravi ravnateljica. Po njenih besedah je streha tako poškodovana, da popravila niso več možna. "Potrebna je popolna prenova."

"Zelo smo hvaležni našim prostovoljnim gasilcem, ki so intervenirali hitro in z izčrpavanjem vode preprečili dodatno škodo," sta povedali ravnateljica in županja mestne občine Metlika Martina Legan Janžekovič, ki sta bili danes tudi prisotni na intervenciji. Zaradi bojazni nadaljevanja padavin, bodo gasilci poskrbeli za stražo da bi viške vode izčrpavali sproti. Z začetkom šolskega leta pred vrati se pripravljajo na reorganizacijo pouka, če sanacija do 1. septembra ne bo izvedena.

"Šola je bila po požaru zgrajena leta 2003. Streha je ravna, prekrita s sipo, in se je v preteklih letih pokazala kot problematična. Po toči 8. julija smo izvedli interventna popravila in pripravili projektno dokumentacijo. Prejšnji petek smo objavili javni razpis za izbor izvajalca celovite prenove," razloži županja. Razmišljali so tudi, da bi se lotili večje rekonstrukcije kot je sprememba iz ravne v dvokapno streho, zato je občina naročila izdelavo strokovnega mnenja. Ugotovili so, da to ni izvedljivo brez večjih gradbenih posegov. "Streha bo tudi po prenovi ostala ravna, saj konstrukcija stavbe ne dopušča druge oblike brez celovite gradbene rekonstrukcije in pridobivanja novih dovoljenj, kar bi časovno preveč zamaknilo izvedbo."

Ravnateljica Špehar nam je povedala, da sta se z županjo pogovarjali, da bi šolo sanirali po delih, saj naenkrat zaradi prostorske stiske ne bo šlo. Začeli bodo tam kjer je situcaija najslabša. Poudarja: "Absolutno je na prvem mestu varnost otrok in tu ne bomo delali kompromisov." Tako šola kot občina sta že po prvem neurju obvestili Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, vendar niso prejeli nobene konkretne pomoči. Ministrstvu za šolstvo so poslali dopis in povabili ministra na ogled nastale škode. "Žal s strani ministrstva nismo dobili nobenega uradnega odziva," pravi županja. Ob tem doda, da je izvedela, da: "Ministrstvo nima posebnega sklada za take primere, razen če gre za več šol hkrati."

Ker šola nima lastnih sredstev, je celotna sanacija breme lokalne skupnosti. "Preusmerili bomo sredstva iz drugih projektov, saj se zavedamo, da so naši otroci na prvem mestu. Dolžni smo jim zagotoviti varno učno okolje, to je trenutno prioriteta," doda Legan Janžekovič. Poudari tudi, da bo ob novi gradnji nadzor še strožji, saj so bila v preteklosti ugotovljena odstopanja pri uporabljenih materialih. Z javnim razpisom v teku in 1. septembrom tik pred vrati ostaja odprto vprašanje, ali bodo otroci v šolo vstopili suhi ali s škornji. "Upamo, da se bo kdo prijavil na razpis in da bo šlo hitro. Če ne, bomo morali improvizirati, pouk po delih, začasne učilnice, zaščitne ukrepe... Varnost otrok je absolutna prioriteta," zaključi ravnateljica.

