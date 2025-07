Zamaskirani moški okradli trafiko in pobegnili, policija jih še išče

Storilci so pobegnili z osebnim avtomobilom, "po vsej verjetnosti znamke BMW, črne barve, mariborskega registrskega območja," so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Osumljeni so visoki med 180 in 190 centimetrov, temne polti, temnih kratko pristriženih las. "Eden od njih je suhe postave, med tem ko sta ostala dva čokate postave. Osumljenci so oblečeni v temna oblačila, eden izmed njih je imel obraz pokrit v celoti z masko, ostala dva sta uporabljala oz. imela nadete t. i. medicinske maske. Govorili so srbo-hrvaško," so opis osumljencev posredovali mariborski policisti.

Vse, ki bi imeli koristne informacije o izvršenem kaznivem dejanju Policija prosi, da pokličejo interventno številko Policije 113.