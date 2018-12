'Zame je veseli december pošasten'

Veseli december ni za vse vesel. Mnogi ljudje so v času, ko se drugi družijo, zabavajo in obdarujejo, še bolj osamljeni, ker tega nimajo. Stiske se lahko pojavijo, ker svojim bližnjim zaradi finančne stiske ne zmorejo kupiti darila, ali pa zato, ker se počutijo osamljeni in pozabljeni. Svojo izkušnjo nam je zaupal 78-letni Ivan, ki tako zelo pogreša svojo dementno ženo, da pravi, da je ta čas zanj pošasten.