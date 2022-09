Še danes ne morejo verjeti: 'To je kot v filmu'

Zamenjava identitete v celjski bolnišnici je bila najbolj boleča za svojce in znance obeh starostnikov. V Krškem in na bližnji Trški Gori, od koder prihaja moški, ki so mu priredili pogreb, a se je nato izkazalo, da je v resnici živ, še danes ne morejo verjeti, da lahko zgodi kaj takega. To je kot v filmu, pravijo. Na grobu, v katerega so položili žaro druge osebe, so še vedno venci in lesen križ, sin, ki je mislil, da je pokopal očeta, nato pa izvedel, da je živ, pa naj bi bil tako šokiran, da je moral poiskati zdravniško pomoč.

Na grobu je še vedno sveže cvetje. Na vencih napisi očetu v slovo. Ko je izvedel, da je k poslednjemu počitku pospremil nekega drugega moškega in ne svojega očeta, naj bi sin z lesenega križa odbil napis z očetovim imenom, pretreseni povedo sosedje na Trški Gori nad Krškim, kjer je, preden so ga dali v dom upokojencev, živel eden od starostnikov, katerih identiteti so zamenjali v celjski bolnišnici. Krajani ne morejo verjeti, da se je kaj takšnega zgodilo. Šokantno vest o tem, da so k poslednjemu počitku pospremili povsem neznano osebo in ne bližnjega soseda, so v vasi izvedeli nekaj ur po pogrebu. PREBERI ŠE 'Nihče si ne zasluži česa takšnega. Narobe je šlo vse, kar je lahko' "Nimam besed, jaz sem bila šokirana, ko je policija prišla opolnoči," pravi soseda Branka Benčina. "Začela sem se tresti. Sem rekla, pa ni to res. Bili smo prijatelji," pa nam pove Marija Češek. Da jo je precej huje pretresla novica, da je še vedno živ, kot pa prvotna vest, da je umrl, še doda. Vprašanja kot kdaj so ga nazadnje spustili k bolnemu očetu in zakaj ni identificiral domnevnega trupla, pa danes ne dobijo odgovora, saj sina upokojenca, ki so ga, po pogrebu spoznali za živega, ne najdemo doma. Sosedi povedo, da ga že dva dni niso videli, od stresa in groze naj bi imel hudo duševno stisko. icon-expand Splošna bolnišnica Celje FOTO: Kanal A Sin je očeta, po šokantnem zapletu že obiskal, še pove Češkova, tudi sicer naj bi redno hodil v dom, enako sosedje. Da je težko verjeti, da se kaj takega dandanes lahko zgodi, pa so zgroženi tudi v bližnjem Krškem. "Grozno ... Kako je to težko. Za te ljudi je to res šok, ne," je pretreseno povedal Anton Mikolavčič. Saj vsi grešimo, doda, a nekatere napake imajo tako hude posledice, da je vprašanje, ali tudi morebitna kazen sploh kaj spremeni, zaceli zadane rane.