Minister Vrtovec: Elektronske vinjete bodo bolj uporabne in ekonomične

Le še tri dni časa imate, da zamenjate vinjeto, ki pa bi morala, če boste kupili letno, biti tudi zadnja, ki jo boste skušali na čim lažji in inovativen način spraviti z vetrobranskega stekla. Prihodnje leto naj bi vendarle dobili elektronske. Pa bodo zato tudi cenejše? In kaj prinaša prometna resolucija, res dodatno avtocesto v Beli Krajini? Kaj bo s tretjo razvojno osjo in o očitkih, da je obvezno testiranje za delovanje avtošol prestrog in neživljenjski ukrep? Odgovore iz prve roke je podal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

icon-expand