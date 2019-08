Zamenjave na vrhu policije posledica težav s plovili?

Pred mesecem dni, ko so policisti zaradi servisov in okvar ostali tako rekoč brez plovil, sta jim za opravljanje nalog na pomoč priskočila Uprava za pomorstvo in ribiški inšpektor. Vse skupaj je trajalo nekaj dni.

Bistveno dalj časa pa se vleče najbolj boleča saga s čolnom P-66, ki je na kopnem že skoraj dve leti. A tudi na suhem, sredi portoroške Marine, stroški plovila še zdaleč niso nizki.

Nov motor za P-66?

Za hrambo plovila v Marini policija plačuje 573 evrov na mesec, za hrambo motorja pa še dodatnih 366 evrov, torej 940 evrov mesečno. In ker je tako že skoraj dve leti, je policija plačala skoraj 19 tisočakov za plovilo na kopnem.