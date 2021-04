Zamolčana skrivnost uspeha

Kaj vi mislite?

Ko pobliže pogledamo, kaj loči neuspešne in uspešne ljudi, lahko ugotovimo, da je razlika na prvi pogled neopazna, vendar uspešni ljudje počnejo nekaj, kar drugi ne.

Uspešni ljudje sebi in drugim postavljajo dobra vprašanja. Dobra vprašanja vodijo v pozitivno, konstruktivno in proaktivno razmišljanje in delovanje. Dobra vprašanja vodijo v dobro, pozitivno čustveno stanje. Dobra vprašanja vodijo k dobrim odločitvam. Slaba vprašanja po drugi strani vodijo v slabo čustveno stanje, v smer razmišljanja, ki vodi proč od ciljev. Slaba vprašanja največkrat prinesejo tudi slabe odločitve. Uspešni ljudje imajo k uspehu naravnano t. i. temeljno vprašanje. Gre za eno in isto vprašanje, na katerem temelji tako rekoč vse vaše življenje in ki ima lahko sicer več različnih variacij, vendar si ga ljudje postavljamo večji del časa.

Temeljno vprašanje je največkrat krivec za naš neuspeh in vir naše slabe volje. Kadarkoli se nekaj zgodi (dobrega ali slabega), je temeljno vprašanje tisto, ki si ga najprej zastavimo. O tem vprašanju razmišljamo, razglabljamo. Včasih ga tudi izrečemo na glas. Temeljno vprašanje ima lahko več različnih odtenkov, ki vse vodijo bolj ali manj v isto smer. Kakšna so slaba temeljna vprašanja? »Zakaj se to meni dogaja?« »Kaj sem naredila takšnega?« »Kdaj bo tega konec?« Dobro temeljno vprašanje je vaša formula za uspeh. Slabo temeljno vprašanje pa vaša garancija za neuspeh.

Kdo so ljudje, ki so uporabljali dobra temeljna vprašanja kot temelj svojega uspeha?

Bill Gates je čisto vsako jutro, ko je bil še zaposlen na Microsoftu, namenil nekaj časa za viharjenje možganov in pretresanje ključnih vsebin podjetja z uporabo dobrih vprašanj. Steve Jobs je pri svojemu delu uporabljal vprašanja za odličen dizajn in poenostavitev proizvodnje. Michael Phelps, dobitnik kar 28 olimpijskih medalj, je uporabljal dobra vprašanja za to, da je zbral okrog sebe najboljšo ekipo in da je motiviral sebe za trdo delo. Uspešni imajo temeljno vprašanje, ki jih usmerja k cilju in uspehu.

Ko opazujete ljudi okrog sebe in opazite tiste, ki so uspešni, pozitivni, samozavestni, je skoraj čisto vedno razlog v kvaliteti vprašanj, ki si jih postavljajo.

Slaba vprašanja, slabi odgovori. Dobra vprašanja, dobri odgovori. Dobra vprašanja so ključ do vašega uspeha.

Na kaj morate biti še posebej pozorni pri izbiri vašega temeljnega vprašanja:

- Katero vprašanje izberete glede na svoje trenutno stanje?

- Kakšna je lahko negativna posledica tega vprašanja?

- V kakšno čustveno stanje vas vprašanje usmerja?

- Ali obstaja vprašanje, ki bi lahko bilo bolj primerno za vaš uspeh ali preboj?