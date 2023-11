Številne nevarnosti azbesta so bile dolgo zamolčane in spregledane, več kot pol stoletja kasneje pa na dan prihajajo nova dejstva. Takšna je tudi zgodba družine, ki je izgubila očeta oziroma moža, ki ni nikoli delal z azbestom, a kljub temu zbolel za pljučnim rakom. Za bolezen je bilo dovolj že to, da se je objemal s staršema, ki sta delala v Salonitu Anhovo ter da so skupaj prali delovna in domača oblačila. Sodišče je sinu preminulega priznalo odškodnino, kar velja za precedenčni primer.