Zamrznjene cene šolskih malic, dijaških domov ter študentskih domov

Nov zakon je po navedbah vlade eden od ukrepov za blažitev draginje in predvideva ukrepe, ki bodo omilili posledice in vpliv visokih cen. Tako se cena šolske malice za učence in dijake v prihajajočem šolskem letu ne bo zvišala in bo ostala enaka kot v šolskem letu 2021/2022.