Zamuda ali odpoved leta? To je vaša pot iz potniške nočne more

Predstavljajte si: zvečer sedite v čakalnici letališča, utrujeni, z mislijo na topel tuš doma. Na zaslonu se izpiše, da je vaš let odpovedan. Brez pojasnila. Brez načrta. Ljudje okoli vas so razočarani, nekateri že jezni, drugi na robu solz. Vi pa nimate pojma, kaj lahko sploh naredite.

To je resničnost številnih potnikov, ki jih letalski prevozniki pustijo same – sredi tujega letališča in brez informacij.

Ne dovolite, da ostanete brez pravic (in brez denarja)

Letalske družbe se pogosto izognejo odgovornosti – a to ne pomeni, da jim uspe. Če je bil vaš let odpovedan ali močno zamujen, imate kot potnik v večini primerov pravico do: brezplačnega nadomestnega leta ali vračila kupnine, oskrbe (hrana, pijača, hotel, prevoz), in tudi odškodnine do 600 €, če razlog ni bila višja sila (npr. vreme ali politični nemiri). Največja napaka, ki jo naredijo potniki? Mislijo, da ne morejo nič – in obupajo. V resnici pa lahko, le pravilno je treba ukrepati. Letalski prevozniki se pogosto izmuznejo z generičnimi izgovori, kot so tehnične težave sistema in zaradi teh nejasnosti veliko ljudi misli, da nimajo podlage za zahtevek – in obupajo, še preden bi poskusili. Pravnik na dlani se pogosto srečuje s podobnimi težavami potrošnikov. Ukrepajte hitro in nas pokličite na 01 280 8000 ali si rezervirajte temin na naši spletni strani.

Kaj lahko naredite, ko gre vse narobe?

Če se znajdete v situaciji kot je odpoved leta: 1. Zberite vse dokaze – fotografije zaslona z odpovedjo, račune za stroške, boarding pass. 2. Zahtevajte obrazložitev – pisno, prek e-maila ali obrazca na spletni strani prevoznika. 3. Nikar ne čakajte predolgo – čas za pritožbo je omejen. 4. In najpomembnejše: ne ostanite sami. Pokličite nas – pomagamo vam iz te zagate. Odškodnina ob odpovedi leta – komu pripada in komu ne? Poleg pravice do oskrbe in spremembe poti imajo potniki v številnih primerih pravico tudi do pavšalne odškodnine, ki ni vezana na višino nastale škode, ampak na dolžino leta.

Odškodnina NE pripada v naslednjih primerih:

Če ste bili o odpovedi obveščeni več kot 14 dni pred odhodom. Če ste bili obveščeni 7 do 14 dni pred odhodom, in je bil ponujen nadomestni let, ki ne odstopa več kot dve uri ob odhodu in štiri ure ob prihodu. Če ste bili obveščeni manj kot 7 dni pred odhodom, in je bil ponujen nadomestni let, ki ne odstopa več kot eno uro ob odhodu in dve uri ob prihodu. Če so razlog za odpoved izredne razmere, ki jih prevoznik ni mogel predvideti ali preprečiti.

Pravičnost obstaja – a včasih jo je treba izbojevati

Letališča so lahko včasih glasna, svetla, polna življenja. Drugič pa so prazna, hladna in tiha – še posebej takrat, ko odpovedo vaš let in vas pustijo same. Takrat potrebujete nekoga, ki ve, kako stvari potekajo v ozadju – in vam stoji ob strani.

