Zamude imajo hude posledice: praznike bodo morali preživeti s 30 centi

Stiske socialno ogroženih se v tem prazničnem času še dodatno poglobijo, vsak osmi Slovenec namreč živi pod pragom revščine. Vse bolj jasno je, da se razlogi za to skrivajo tudi v vse bolj zbirokratiziranem sistemu.

Na to že vrsto let opozarjajo na Zvezi prijateljev mladine Moste Polje, pro bono odvetnica Nina Zidar Klemenčič je z Anito Ogulinv začetku decembra premieru in ministrom poslala manifest in konkretne predloge rešitev. Do danes odgovora tudi na naša vprašanja ni bilo. Na nevzdržne razmere pa so ta teden opozorili tudi zaposleni na centrih za socialno delo. Poudarjajo, da so preobremenjeni in da v takšnih razmerah vse manj časa ostaja za njihovo strokovno delo, zaradi česar mnogi ljudi, ki se znajdejo v stiski, ne dobijo pravočasno pomoči države.