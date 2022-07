Zamujena izplačila dodatkov že na računih vseh upravičencev

V Banki Slovenije so včeraj zjutraj zaznali težave pri procesiranju plačilnih nalogov, posredovanih s strani Uprave RS za javna plačila. Kot so pojasnili, so bili do konca dneva tako izvedeni praktično vsi plačilni nalogi. Nekaj izjemnih primerov, kjer zaradi tehničnih karakteristik izvedba nakazila včeraj ni bila mogoča, je bilo poravnanih danes zjutraj, so sporočili z Banke Slovenije.