Žan Mahnič: Kateri normalen človek pa bi si upal groziti policistu ali policistki?

Žan Mahnič je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, zakaj je vkorakal na NPU, odgovoril:''Vse od nastopa vlade Marjana Šarca se je govorilo, da se zlorablja slovenska varnostna služba. To ni govoril le SDS, ampak so na to opozarjale tudi koalicijske stranke (SMC, DeSUS, SAB). Sedaj, ko je vlada padla, pa si nekdo upa to na glas povedati.''

'Delali smo, kar je naročil Dejan Židan'

Na NPU je vkorakal zaradi vohunjenja in ne zaradi preiskovanja financiranja stranke SDS, pravi:''Ni normalno, da dan pred kongresom DeSUSA na skrivaj slikajo avtomobil ministra avtomobila, da ministrico za kmetijstvo zalezujejo in slikajo na osebnih sestankih. To, kar je gospod Pavlič povedal, tudi SAB zatrjuje da ima indice o tem. Na Knovsu so bili že večkrat takšni nadzori, pa smo se potem razdelili. Zdaj pa so vse stranke z izjemo LMŠ in Levice izrazile zaskrbljenost, SAB očitno verjame, da se to dogaja. 31. januarja je o tem govoril Dejan Židan, dejal je, da je to potrebno raziskati. Delali smo samo to, kar je takrat naročil Dejan Židan.''

Jerca Korčepa ne verjame, da je šlo zgolj za naključen nadzor: ''Tem navedbam ne morem verjeti, jaz se v tej državi počutim varno. Policija nenazadnje uživa visoko stopnjo zaupanja in žalostno je, da določene stranke želijo izpodbijati kredibilnost posameznikov in sistemov. Videli smo že, kako to počnejo, z napadi na sodstvo, vojsko, novinarje, zdaj so se lotili policije, kot enega izmed segmentov, ki mu državljani resnično zaupajo. V policijskih vrstah so pripadniki različnih veroizpovedi in političnih nazorov, ki delujejo v skladu z zakonom.''