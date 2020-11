Zaradi nestrpnega in žaljivega zapisa opozicija zahteva Mahničev odstop

"To je odkrit rasizem, ki ga od politika na visokem položaju ne bi pričakovala," je ogorčena Kim Camara, ki v miselnih vzorcihŽana Mahniča očitno ni dobrodošla. Medtem ko z Gregočičeve ni znakov nobenega obžalovanja ali distanciranja premierja Janeza Janše, pa opozicija Mahniča poziva k odstopu. "Sramota, da se v 21. stoletju, da se to dogaja še vedno. In to ne bi pričakovala od osebe, ki je na visokem položaju, da širi in deli tako sovražno mišljenje."Tako 24-letna Ljubljančanka, ki v Sloveniji živi, dela, tudi pleza na Triglav in prek davkov plačuje javne funkcionarje, kot je Janšev državni sekretar.

"Seveda je to neke vrste rasizem. Želel je povedati, da v Evropo spadajo samo belopolti in da druga rasa sem ne sodi. Seveda sem se počitila užaljeno. Živim v državi, v kateri sem odraščala."

Da se je v času pandemije virusa, ki pri ljudeh že tako krepi tesnobo, nujno vzdržati sovražnosti, je ob včerajšnjem mednarodnem dnevu strpnosti poudaril tudi predsednik republike Borut Pahor."Virusa ni mogoče prizadeti. Lahko pa z nestrpnim, celo sovražnim ravnanjem zelo zelo prizadanemo druge ljudi in ranimo njihovo dostojanstvo."

"Žan Mahnič je predvsem bolezenski simptom vladajoče koalicije. Te nizkotne, žaljive, sovražne komunikacije. Najmanj je, da bi pričakovala njegov odstop, predvsem pa opravičilo," pa meni predsednica SD Tanja Fajon.

A Mahnič pred kamero danes ni želel. Prav tako se na naša izrecna vprašanja od nestrpne vsebine ni distanciral premier Janša. Je pa njegov sekretar zapisal, da "Evropo sestavlja več narodov, ki predstavljajo raznolikost, na katero smo ponosni. Tisti, ki raznolikost vidijo izključno z uvažanjem ilegalnih migrantov pa imajo velik problem, ki se mu reče rasizem" in preusmeril pozornost na nedostojno in šovinistično napoved Jožeta P. Damijana o ekspresnem političnem zatonu Aleksandre Pivec.

Nazaj k rasizmu."Šla sem v restavracijo, ker sta sedela partnerja. Ko sta me zagledala, je gospod rekel: 'Ta je ravnokar z morja prišla, je preveč zaspala na soncu'. To se nekaterim zdi smešno, vendar to v moji koži ni smešno," je povedala Camara.