Na lovu za Guinnessovim rekordom: Žan Žolger bo 24 ur izdeloval šopke

Slovenj Gradec, 12. 08. 2025 19.55 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Jana Ujčič
Koroški florist Žan Žolger že dobrih enajst ur v Slovenj Gradcu postavlja Guinnessov rekord v cvetličnem maratonu. Odločen je, da bo 24 ur brez prestanka izdeloval šopke. Podvig ima tudi dobrodelno noto, polovico izkupička od prodaje šopkov po zaključku maratona bo namreč namenil pediatričnemu oddelku slovenjgraške bolnišnice.

