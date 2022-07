'Zanašati se na dež ni dobra gasilska taktika'

V posredovanje ob večdnevnem hudem požaru na goriškem Krasu je močno vpeta tudi Slovenska vojska. Z gašenjem iz zraka pomagajo s helikopterjem, na terenu pa je prisotnih skupno 136 vojakov.

Tudi danes je na Krasu minister Šarec, ki poudarja, da je treba vse sile usmeriti v to, da požar čim bolj "zaprejo". V izjavi za medije je poudaril, da so v zraku vsi razpoložljivi zrakoplovi - poleg dveh slovenskih vojaških in enega policijskega še helikopterji iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Srbije in Slovaške. V zraku je tudi hrvaški kanader. Pričakujejo tudi madžarsko transportno letalo casa za gašenje, popoldne pa tudi tri romunske, od tega dva spartana za gašenje in herkulesa za logistiko.