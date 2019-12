Zanemarjanje živali: kljub slabim razmeram lastniku niso odvzeli vseh živali

V oddaji Svet na Kanalu A so že januarja in novembra poročali o čredi konj iz Komna, za katere lastnik ni bil sposoben skrbeti. Kljub prepovedi reje je konje prepisal na društvo in rejo, če temu lahko sploh tako rečemo, nadaljeval. In v petek, ko je Društvo za zaščito konj prišlo zaseči konje, ki so bili v ogradi prepuščeni sami sebi, je bilo 13 konjev in osel tako sestradanih, da so jih k sebi privabili le z dvema skorjama kruha.

Živali so bile hudo podhranjene, zaradi razmer, v katerih so živele, pa tudi poškodovane. A pozor, lastniku, Janezu Saboleku, niso odvzeli vseh živali. Še vedno ima namreč v oskrbi 42 konjev. Več pa nocoj v oddaji Svet na Kanalu A, ob 18. uri.