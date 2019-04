Zanemarjene živali v Krtini: kdo od pristojnih ni opravil svojega dela?

"Neumno je imeti tako žival in jo stradati. Mučiti žival, to je slabo."

Da so živali na kmetiji groze v Krtini že več mesecev v nemilosti nehumanega lastnika, vedo povedati redki sosedje, ki so danes stopili pred kamero: "Prej je bilo vse v redu, zakaj pa je zdaj tako zapustil, pa ne vem. Težko je, ne. Res je težko.«

Ob odvzemu živali so inšpektorji v najhujšem stanju našli konja, ki so mu zaradi vlažnega gnoja razpadla kopita. Bil je tik pred tem, da se sesede, zato so ga morali uspavati.

'In potem tisti prizor, ko je prišel konj ven na trdo podlago in ni mogel več stati'

Kot so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je inšpekcija uprave po prijavi policije o domnevnem mučenju in zanemarjanju živali na gospodarstvu v okolici Trebnjega opravila pregled pri dotičnem kmetu, piše STA. "Zaradi zelo slabega stanja se je odločila za ukrepanje že naslednji dan. Potrebno je bilo organizirati novo nastanitev za živali, prevoz živali, sodelovanje s policijo in terenskim veterinarjem za morebitno asistenco," so pojasnili in dodali: "V obravnavanem primeru je zatajil imetnik živali, saj so vsi imetniki živali dolžni odgovorno poskrbeti za dobrobit živali."

Tako kot šest bikov je bival v lastnem urinu in iztrebkih, ki so segali dober meter visoko, brez sveže vode in hrane, privezan na kratki razdalji, na pašo ni šel. Bikom se je veriga zažirala v meso, konju so razpadla kopita. Živali so bile izmučene, shirane in nebogljene.

Nedeljkova je opisala, kako težko je bilo osvoboditi živali: "Oglavnice smo morali rezati, da smo lahko živali dobili ven. Bilo je boleče, ker je bilo tudi krvavo, kajti vse je bilo vraščeno."

"Dobesedno smo mogli vrata dvigniti na višino enega metra, da smo jih lahko odmaknili in začeli ven kopati iztrebke. Da smo mu naredili stezo, da je sploh prišel ven iz boksa. Potem pa tisti prizor, ko je prišel konj ven na trdo podlago in ni mogel več stati," je povedal Boris Sušec, ki je sodeloval pri odvzemu.

Kdo je zatajil od pristojnih - inšpekcija, veterinarji, ... ?

In zakaj sosedje, ki so za to vedeli, zadeve niso takoj prijavil? Možna je anonimna prijava na 112, pa tudi policiji. "Jaz se mu ne morem zamerit," pravi eden izmed njih. "Če bi kaj rekel, bi mu šel jaz pomagat," dodaja.

A še pomembneje: kdo je zatajil od pristojnih? Veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic iz območnega urada Novo Mesto je v naši sinočnji oddajo zelo jasno pokazala s prstom na veterinarje, ki da so popolnoma zatajili.

Do njih so ostri tudi v Društvu za zaščito konj: "Ne vem. A so sedeli v kuhinji za mizo, pa jedli pečenko in pili vino, namesto, da bi pogledali živali? In so jim kar na lepe oči podpisali papirje?"

Veterinarji vračajo žogico: Inšpekcijo smo obvestili pisno in po telefonu

A veterinarji vračajo žogico. Že leta 2016 so opazili manjše nepravilnosti. Hujše pa marca lani, ko zaradi neustreznih higienskih razmer niso želeli opraviti cepljenja goveda proti modremu jeziku. In o tem so obvestili inšpekcijo v Novem mestu. Pisno in po telefonu.