Zanimanja za najem Dvorca Rakičan ni, občina pripravlja nov razpis

Konec marca je objavila dve povabili k oddaji ponudbe za najem nepremičnin na območju dvorca. Prva se nanaša na skoraj 400 kvadratnih metrov velik gostinski lokal s teraso, druga pa na 181 kvadratnih metrov velike prostore dvorane in del dvorišča, kjer je mogoče organizirati dogodke, in kapelico.

Dvorec Rakičan je znova v neposrednem upravljanju Mestne občine Murska Sobota od marca letos, potem ko je nekdanji upravljavec, javni zavod RIS Dvorec Rakičan, končal v stečajnem postopku zaradi več kot 1,7 milijona evrov dolgov do skoraj 150 upnikov. Od takrat so prostori dvorca prazni, občina pa si prizadeva za njihovo ponovno oživitev.

V luči dejstva, da se na prvo javno povabilo ni odzval nihče, na občini pripravljajo nov razpis. Kot so pojasnili za STA, bodo objavili novo povabilo za oddajo nepremičnine v najem za obdobje enega leta, posredovali pa ga bodo širšemu krogu potencialnih interesentov.

Povedali so, da so odprti tudi za druge rešitve. "Odprti smo za pogovore o vseh drugih možnostih, tudi o projektih javno-zasebnega partnerstva ali uporabi nepremičnine s strani inštitucij, zavodov ali organizacij v javnem interesu," so sporočili.

Nezanimanje za najem ima tudi finančne posledice za občino. Kot so pojasnili, nezasedenost prostorov pomeni dodatne stroške rednega in investicijskega vzdrževanja, hkrati pa negativno vpliva na celostno podobo dvorca.

Čeprav v okviru razpisa ni bilo prijav, se občina po neuradnih informacijah že pogovarja z določenimi interesenti za posamezne dele nepremičnine. A tudi tu obstajajo ovire. "Pojavljajo se pomisleki zaradi potrebe po ločenem sklepanju pogodbenih razmerij glede nepremičnin in premičnin, ki so predmet stečajnega postopka, ter zaradi vprašanja trajanja tega postopka," so še pojasnili.