Zanimanje za delo v zdravstvu raste, vpis v tovrstne šole ogromen

Čeprav pa so letos razpisali več oddelkov, so imeli na omenjenih programih omejitev vpisa. "V resnici je bilo okrog 90 dijakov več, kot smo jih lahko sprejeli. Imamo pa tudi program poklicno - tehniškega izobraževanja, kjer je tudi poln oddelek," je pojasnila.

Tudi na drugih šolah je dokaj podobno spodbudna statistika. Kot je dejala Branka Hrast Debeljak in Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih so vse "te šole letos polne".

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je na program zdravstvene nege vpisanih več kandidatov, kot je bilo sploh mest - bodisi ker so jih šole sprejemale na mesta za ponavljalce, bodisi ker so jim odobrili večje oddelke. Na program bolničar-negovalec z 208-imi mesti pa je vpisanih 178 kandidatov. Eden od možnih vzrokov za takšen naval je morda tudi nekoliko večja generacija, pravijo.

Povečan vpis beležijo tudi na fakultetah

Po podatkih ministrstva za visokošolstvo se je na ljubljanski in mariborski medicinski fakulteti na medicino in dentalno medicino prijavilo bistveno več kandidatov kot je mest. Medtem pa so na ministrstvu za zdravje za najbolj kritične poklice v zdravstvu zagotovili štipendije.

" Štipendij je letos 110, predvidene so štipendije za študente družinske medicine, zdravstvene nege in dijake zdravstvene nege in negovalcev," je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, Tjaša Vidic. Zanje bo šlo letos iz proračuna 360.000 evrov, do leta 2031 sta zagotovljena dobra dva milijona evrov in pol. Vrsto in število štipendij bo sicer letno določalo ministrstvo.