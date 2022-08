Težave z digitalnimi boni: nedosegljivih 27 od 29 izvajalcev izobraževanj

Osebe, starejše od 55 let, bodo digitalni bon pridobile po opravljenem tečaju, ki jih bo v Sloveniji izvajalo 29 izvajalcev. V dopoldanskih urah smo poklicali vseh 29 številk, objavljenih na spletni strani Službe za digitalno preobrazbo, a zaman. Telefon je večinoma zvenel v prazno, oglasili so se nam le pri dveh izvajalcih. Pri enem klicu pa je bila številka celo neveljavna.

Matej Kalan, državni sekretar Službe za digitalno preobrazbo, pravi: "Kontakt po telefonu, mailu, žal nimamo neke procedure, ki bi jo mi predpisali, ampak je to v rokah izvajalcev." Ti za vsakega tečajnika prejmejo približno 150 evrov. Od 29 izvajalcev tečajev pa so bili odzivni samo v Ajdovščini, kjer priznavajo, da so 180 mest takoj zapolnili. "Zanimanje za tečaje in digitalne bone je preveliko," so dodali.