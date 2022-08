'Zanimivo bo videti, od kod dolg UKC in kam je ta denar šel'

Na zadnji junijski dan je v UKC Ljubljana čakalo na storitve 105.873 pacientov, od tega jih je nad dopustno dobo čakalo 53.754, kar je več kot polovica. Na prvi pregled pa je nad dopustno dobo čakalo 19.179 pacientov, kar je dobrih 44 odstotkov od skupno čakajočih na prvi pregled.

Zakaj se je Danijel Bešič Loredan odločil zagroziti s svojim odstopom? "Ko smo na ministrstvu prevzeli vajeti v svoje roke, smo ugotovili, kaj se dogaja v UKC. Kljub opozorilom vodstvo UKC ni storilo ničesar. Če sedaj zamižimo in pustimo, bodo ti isti ljudje rekli: 'Gospod minister, saj ste vedeli, kaj se dogaja, in niste odreagirali.' Enkrat moramo tudi v naši politiki priti do tega, da se vsak zaveda svoje odgovornosti. Če bi mi predsednik vlade rekel, da slabo opravljamo svoje delo, bi slekel suknjič, se mu zahvalil in zaželel vso srečo. Enako pričakujem, da bi gospod Golobič sedel tu ob meni danes in povedal svoj vidik, vendar ga ni."