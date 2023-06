Ali ste vedeli, da lahko delfine prepoznamo po njihovi hrbtni plavuti? V slovenskem morju jih živi več kot 150, več kot 20 let pa njihove navade, posebnosti in obnašanje preučujejo v društvu Morigenos. Znanje, zbirke fotografij posameznih osebkov in zanimiva dejstva so po novem na ogled v Centru o delfinih, ki so ga vzpostavili v Piranu. Svoja vrata za javnost odpira v sredo.