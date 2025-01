Zaokrožile lažne objave o aretaciji Roberta Goloba

Kot so navedli v vladnem uradu za komuniciranje, je neznani avtor v plačanih lažnih objavah uporabil vizualno podlago Slovenskih novic. Poleg zavajajočega besedila, ki je nakazovalo, da naj bi Goloba aretirala policija, so lažne objave vsebovale tudi računalniško obdelani fotografiji predsednika vlade.

Objave so vsebovale povezavo na spletno stran, kjer naj bi bilo več informacij o tem domnevnem dogodku. Analiza spletne strani je pokazala, da je ta popolnoma brez vsebine. "Ugotovljeno je bilo, da je bila stran registrirana januarja letos, pri čemer je lastnik spletne domene ostal anonimen," so opozorili.

Pristojne vladne službe ocenjujejo, da za temi objavami stoji neznani akter, katerega cilj je očrniti aktualno vlado in vnašati negotovost ter nestabilnost v slovensko družbo.

"Objave so bile plačane, kar pomeni, da je uporabnik plačal Facebooku, da bi jo videlo čim več ljudi. S takšnimi pristopom se poveča vidnost objave in se prikaže tudi ljudem, ki ne spremljajo določenega profila," so navedli.

Lažne objave so medtem že odstranjene s Facebooka, vlada pa vse uporabnike družbenih omrežij poziva, naj ne zaupajo in ne delijo vsebin, ki se zdijo lažne ali zavajajoče. "Preden objavo delite, preverite njeno verodostojnost in se vprašajte, ali je lahko resnična," so še dodali.