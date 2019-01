Na CSD Ljubljana si želijo kadrovske okrepitve

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, direktorica Direktorata za socialne zadeve Barbara Tiselj in v.d. direktorica Centra za socialno delo Ljubljana Anja Osojnik, so predstavile aktualno stanje glede zaostankov pri reševanju vlog in ukrepih, ki jih je ministrstvo že sprejelo in jih načrtuje za trajno ureditev razmer.

Težave na CSD Ljubljana so se začele poglabljati po 1. oktobru, predvsem zaradi uveljavitve nove organizacijske strukture centrov za socialno delo. V prvem tednu oktobra informacijski sistem centrov namreč ni bil dostopen. Uporabniki pa prav tako niso mogli oddati e-vlog preko portala e-uprava. Centri so v tistem času prejeli še več vlog kot ponavadi, saj se je začelo šolsko oziroma študijsko leto.

"Reorganizacija je bila po moji oceni postavljena v naslabši možni čas," je prepričana Klampferjeva. Poleg povečanega števila vlog v tem času, je takrat začela mandat tudi nova vlada. Ministrica je zato oktobra odredila dodaten termin za izplačilo štipendij, v decembru pa sta bili tudi dve izplačili denarnih socialnih pomoči.