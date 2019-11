Zaostritev odnosa: Pahor Šarcu predlaga sklic seje sveta za nacionalno varnost

Ob tem je Pahor predlagal tudi, da na sejo Šarec povabi tako njega kot predsednika državnega zbora Dejana Židana , pa tudi predstavnika največje opozicijske stranke Janeza Janšo in predsednika parlamentarne Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Mateja Tonina (NSi).

Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku vlade Marjanu Šarcu danes poslal pismo, v katerem mu predlaga, da skliče sejo sveta za nacionalno varnost "v zvezi z zelo zaskrbljujočimi zaostritvami odnosa med Sovo in Knovsom, ki naslavljajo demokratični nadzor nad obveščevalnimi službami in varovanje nacionalnih interesov".

Sova naj bi po neuradnih informacijah ovadila predsednika parlamentarne Knovs Tonina (NSi). Sova je Tonina ovadila, ker je Knovs v svojem poročilu glede prisluškovalne afere v času arbitražnega postopka objavil tajne podatke, ki jih je Sova poslala na Knovs in so postali del poročila. O tem je Sova obvestila tudi predsednika države, predsednika vlade in predsednika državnega zbora.

Na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) so medtem potrdili, da so v ponedeljek policijo in okrožno državno tožilstvo obvestili, da je pri objavi javnega dela poročila Knovsa o zapletih v arbitražnem postopku prišlo do večkratnega razkritja tajnih podatkov.

"Agencija je ob izvajanju aktivnosti uresničevanja nacionalnih interesov države v zvezi z uveljavljanjem arbitražne odločitve na podlagi primerjalne analize relevantnih dejstev nesporno ugotovila, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je pri objavi javnega dela poročila Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o obveščevalni in protiobveščevalni dejavnosti v povezavi z dogodki med Slovenijo in Hrvaško med arbitražnim postopkom pred arbitražnim razsodiščem v Haagu prišlo do večkratnega razkritja tajnih podatkov," so pojasnili v Sovi.

Kot so dodali, so bili s tem izpolnjeni znaki kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov iz 260. člena Kazenskega zakonika, o čemer so obvestili policijo in okrožno državno tožilstvo ter jima tudi predali gradivo. Podrobnejših pojasnil in komentarjev zaradi interesa preiskave agencija ne posreduje.